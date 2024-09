Fisiculturista morre após desmaiar e ficar 15 horas inconsciente em banheiro de academia

Um fisiculturista morreu na Austrália, no último dia 20 de agosto, após passar mal em academia, desmaiar e ficar 15 horas inconsciente no banheiro. Conforme o portal The Sun, Giuliano Pirone, de 33 anos, foi malhar antes do trabalho e só foi encontrado à noite.

Ele estava treinando para uma competição de bodybuilding, momento em que escorregou no banheiro e sofreu uma lesão no crânio, dentro do cubículo do chuveiro da academia, localizada no subúrbio da cidade de Perth.

Após ser encontrado, o homem foi encaminhado ao Hospital Joondalup, onde ficou internado por duas semanas. No entanto, ele não conseguiu recuperar a consciência e teve morte encefálica.

Em entrevista à ABC Radio Perth, a mãe dele, Daniela Pirone declarou: "Eu nunca mais vou olhar para o sol, a lua e o céu da mesma forma de novo. A luz que brilhava mais forte me deixou".

Queda do nível de açúcar no sangue

Os médicos afirmaram que Giuliano pode ter apresentado uma queda dos níveis de açúcar no sangue. Após cair, pode ter sofrido uma convulsão.

A mãe dele disse que percebeu haver algo errado quando ele não voltou para casa e nem retornou suas ligações. A família logo buscou a polícia, que fez as buscas por Giuliano.