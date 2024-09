Adolescente filha de brasileiros é encontrada nos EUA após uma semana desaparecida

Filha de brasileiros, a adolescente Amanda Caldeira, de 15 anos, que estava desaparecida desde a semana passada, foi encontrada nessa quarta-feira (4), nos Estados Unidos. A jovem foi achada "sã e salva" e já estaria em casa, segundo informou a mãe, a paranaense Lucelia Santos, que vive há 22 anos em território norte-americano.

A última vez que a garota fora vista foi em 28 de agosto. Nascida nos EUA, ela mora em Harrison, no estado de Nova Jersey. Durante o período sumida, a família dela fez campanha nas redes sociais para encontrá-la. Nessa quarta, a mãe da moça anunciou que ela foi encontrada. As informações são do portal G1.

Minha filha foi encontrada hoje sã e salva, graças ao Senhor Jesus! Obrigada ao Departamento de Polícia de Harrison que trabalhou tanto para nos ajudar a encontrar minha filha, a todas as pessoas, amigos, irmãs e irmãos que oraram por nós", escreveu Lucelia.

Veja também Mundo Rainha Camilla revela estado de saúde de Rei Charles III após piora no quadro de câncer Zoeira De onde vem o patrimônio de Deolane Bezerra? Entenda fortuna da advogada Mundo Adolescente de 14 anos é identificado como atirador que abriu fogo em escola da Geórgia, nos EUA

Na ocasião, a brasileira detalhou que nos próximos dias aproveitará a família. Ela não informou onde a filha foi localizada.

Durante o período desaparecida, cartazes com fotos e descrições de Amanda foram espalhados por Harrison e em postagens nas redes. Nesse intervalo, Lucelia chegou a ser vítima de um trote, o que a fez passar mal.

Além da campanha em busca da adolescente, a polícia da cidade também estava investigando o desaparecimento da moça. As autoridades confirmaram que ela foi localizada e agradeceram o esforço da comunidade pelas buscas.