Adolescente filha de brasileiros é dada como desaparecida nos EUA e família pede ajuda

Filha de brasileiros, uma adolescente de 15 anos está desaparecida há uma semana, nos Estados Unidos. Amanda Caldeira foi vista pela última vez em uma estação de trem em Jersey City, capital de Nova Jersey.

Nas redes sociais, os pais da jovem, William Caldeira e Lucélia Santos, afirmaram que a filha desapareceu após sair de casa na tarde do dia 28 de agosto. A jovem teria embarcado em um trem em Harrison, cidade em que a família mora, e descido na estação de trem Journal Square, em Jersey City.

Como a adolescente não retornou para casa naquele dia, os pais decidiram alertar as autoridades.

Em publicação no Facebook, o Departamento Policial de Harrison, cidade em que a família mora, declarou que está investigando o caso e pediu ajuda à população para localizar a jovem.

Legenda: Adolescente está desaparecida há uma semana Foto: Reprodução/Facebook

APELO DE FAMILIARES

Os pais de Amanda também têm utilizado a internet para solicitar informações a moradores da região e amigos da adolescente: “Por favor, jovens que conheçam minha filha, entrem em contato com a polícia se vocês souberem de algo. Por favor, se você souber ou vir algo, entre em contato com as autoridades!”.

“Preciso da minha filha de volta. Meu mundo está de cabeça para baixo, meu coração está tão pesado, estou tentando ser forte e ter fé. Este é o pior momento da minha vida”, escreveram, em perfil compartilhado no Facebook.

Em meio ao desespero, a família ainda teve que lidar com um trote, conforme relatado em publicação feita no último domingo (1º): “Na sexta-feira, alguém com voz jovem me ligou e fez uma piada de mau-gosto. Quase tive um ataque cardíaco, minha pressão arterial subiu”.

“Por favor, jovens que conhecem minha filha, digam se vocês souberem de alguma coisa. Não achem que isso [a situação] é engraçado. Estou sofrendo, ela pode estar em perigo. [...] Eu imploro. Por favor, quem souber de algo, nos ajude a encontrá-la e trazê-la para casa em segurança”, afirmou a postagem.