Corpo hiper-realista de Cristo baseado no Santo Sudário é exposto em catedral na Espanha; veja fotos

Já imaginou visualizar de perto o corpo de Jesus Cristo crucificado com a aparência real de um humano? A Catedral de Salamanca, na Espanha, proporciona a experiência desde a última sexta-feira (14). A mostra intitulada "O Homem Mistério" é composta por seis salas onde são mostrados dados relacionados a Jesus e à vida dele.

A atração principal é uma reprodução hiper-realista e tridimensional de Jesus Cristo feita a partir do Santo Sudário, o Sudário de Turim. O trabalho impressiona pelos detalhes: o corpo é feito de látex com silicone, tem cabelo humano e pesa 75 quilos. As informações são do jornal Extra e do site da Catedral de Salamanca.

Legenda: Lacerações na cabeça, produzidas pela coroa de espinhos, e contusões nos ombros devido ao peso da cruz estão todas lá Foto: Divulgação/Catedral de Salamanca

Criada após 15 anos de estudos sobre o Sudário de Turim, a escultura tem ainda pernas semiflexionadas e está com as mãos cruzadas na altura do púbis. O corpo apresenta os sinais da tortura sofrida pelo filho de Deus.

Lacerações na cabeça, produzidas pela coroa de espinhos que Cristo foi obrigado a usar, e contusões nos ombros devido ao peso da cruz estão todas lá. O curador da exposição, Ángel Blanco, afirma que a textura da obra se assemelha ao corpo humano. Segundo ele, "se tocar afunda".

"Nunca feito antes"

Blanco também destaca que, ao colocar o corpo de Cristo dessa maneira aos visitantes, proporcionará a eles a experiência de estar diante da imagem que todos tempos de Jesus de Nazaré. Em suma, trata-se de uma oportunidade de sentir e estar diante dele “como nunca foi feito antes”.

Ángel Blanco "Esse corpo reflete uma tortura mais dura do que a pintura sempre refletiu, com uma morte atroz causada não só por crucificação, mas também por flagelação, por duas pessoas a 60 centímetros do corpo de Cristo”.

Isso porque dados de diferentes estudos refletem como ele recebeu 150 impactos causadores de 250 feridas, distribuídas por todo o corpo em forma de leque.

Legenda: Para a exposição, os artistas que trabalharam na escultura hiper-realista “captaram tudo o que aconteceu no Sudário a partir de uma figura criada a partir dele” Foto: Divulgação/Catedral de Salamanca

Para a exposição, os artistas que trabalharam na escultura hiper-realista “captaram tudo o que aconteceu no Sudário a partir de uma figura criada a partir dele”. A fim de obter as medidas do corpo, de 1,78m, eles se basearam nos pontos de sangramento dos pés, pernas, joelhos, entre outros membros.

Dessa forma, “o corpo de Jesus foi reconstruído antropologicamente, fazendo testes com volumes tridimensionais”, conforme apresentam na apresentação da mostra.

São os sinais físicos da Paixão, de acordo com o Bispo da Diocese de Salamanca, Dom José Luis Retana. "Nossos olhos vão contemplar os sinais físicos da Paixão do Senhor e do amor de Deus que se fez carne em Jesus Cristo e que morre como malfeitor e sacrifício da nossa salvação”.

Para ver a exposição

O preço dos bilhetes para conferir a obra e o restante da exposição é de 6 euros (pouco mais de R$31) para crianças em idade escolar, e de 12 euros (pouco mais de R$62) para o público em geral.

A entrada é gratuita para crianças de até sete anos acompanhadas de familiares, e pessoas com deficiências. Quanto ao horário, funciona de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 10h às 18h.

Legenda: Em 2025, a mostra deve seguir para Turim, casa do Santo Sudário, e também para Roma Foto: Divulgação/Catedral de Salamanca

Em 2025, a mostra deve seguir para Turim, casa do Santo Sudário, e também para Roma. Além da escultura hiper-realista, podem ser conferidos uma coleção de oito lanças romanas; recriação da Cruz e do Santo Sepulcro; sala imersiva com pinturas sobre a história de Jesus desde o primeiro século até o presente, entre outros objetos e atividades.

