Oficial russo diz que Terceira Guerra Mundial poderá acontecer com entrada da Ucrânia na Otan

A entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode provocar uma terceira guerra mundial, afirmou, nesta quinta-feira (13), o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov.

A declaração do líder russo foi dada à agência de notícias estatal TASS e publicada pela CNN Brasil.

"Kiev [capital da Ucrânia] está ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira guerra mundial", disse a TASS. A agência escreveu ainda que, "aparentemente, é com isso que eles [ucranianos] estão contando, para criar ruído informativo e chamar atenção para si mais uma vez".

Venediktov também reforçou que, se o Ocidente decidir ajudar a Ucrânia, se tornará "parte direta do conflito".

Adesão à Otan

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou, ao fim do último mês de setembro, a intenção de aderir rapidamente à Otan. A decisão ocorreu pouco após a Rússia proclamar como suas quatro regiões ucranianas parcialmente ocupadas pelos russos.