Confira músicas usadas para acordar astronautas da missão Artemis II
Nasa divulga diariamente qual será a canção utilizada para despertar astronautas.
Os astronautas a bordo da missão Artemis II, que está no espaço desde o dia 1º, despertam diariamente com uma música especial.
As faixas escolhidas são divulgadas pela Nasa, responsável pela missão, no Instagram. "É uma maneira divertida de começar o dia com o pé direito", definiu a agência especial.
Cada canção é tocada pelo Centro de Controle da Nasa, diretamente do Centro Espacial Johnson, em Houston.
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A “playlist” até agora é composta por:
- 2 de abril - “Sleepyhead”, de Young & Sick, e “Green Light”, de John Legend
- 3 de abril - “In a Daydream”, de Freddy Jones Band
- 4 de abril - “Pink Pony Club”, de Chappell Roan
- 5 de abril - “Working Class Heroes (Work)”, de CeeLo Green
Nos comentários das postagens das músicas, seguidores têm “pedido” determinadas músicas ou artistas.
“Estou torcendo por uma canção de David Bowie”, comentou um. “Vocês deveriam tocar a trilha sonora de ‘Guardiões da Galáxia’”, sugeriu outro.
Músicas como “Levitating”, de Dua Lipa, e “Somewhere I Belong”, da banda Linkin Park, também estão entre os pedidos.