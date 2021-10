Comissária de bordo é agredida com dois socos após orientar passageiro sobre uso de máscara nos EUA

Uma comissária de bordo da American Airlines foi agredida com dois socos no rosto e teve o nariz quebrado por um passageiro de um voo de Nova Iorque para Santa Ana, na Califórnia, após orientar que ele usasse máscara de proteção contra a Covid-19.

O voo precisou ser desviado e aterrissou em Denver, capital do Colorado, onde o agressor foi retirado. Até que o outro avião chegasse ao local, o homem foi "colado" em um assento por uma fita adesiva.

Testemunhas do incidente informaram a emissoras de TV que a comissária caminhou em direção ao fundo do avião com a máscara suja de sangue.

A passageira Mackenzie Rose detalhou que a vítima teve o nariz quebrado e foi encaminhada a um hospital. Já os demais clientes seguiram viagem até a Califórnia.

Punição

O caso está sendo investigado pelo FBI e pela Administração Federal de Aviação.

Em nota, a American Airlines comunicou que baniu para sempre o agressor de voos da companhia. “Mas não ficaremos satisfeitos até que ele seja processado em toda a extensão da lei. Esse comportamento deve parar”.

Para o CEO da AA, a ocorrência foi "uma das piores demonstrações de comportamento indisciplinado que já testemunhamos" a bordo.