Caso Gabby Petito: Áudio revela que noivo agrediu jovem com 'socos e tapas'

Duas semanas antes da influenciadora Gabrielle 'Gabby' Petito desaparecer, a polícia da cidade de Moab, em Utah, Estados Unidos, foi chamada para atender um possível incidente de violência doméstica, no dia 12 de agosto, envolvendo a jovem de 22 anos e o noivo, Brian Laundrie, de 23. O corpo dela foi encontrado em um parque nacional do Wyoming no domingo (19).

Uma testemunha ligou para central de emergências norte-americana, o 911, para denunciar uma briga do casal. Na ligação, a testemunha declarou que viu Laundrie deferir "socos e tapas" na noiva.

O áudio da ocorrência foi obtido pela emissora Fox News, e divulgado nesta segunda-feira (20). No diálogo, um policial questiona: "Ele deu tapas nela?". E a testemunha responde: "Sim, e então paramos. Eles correram para cima e para baixo na calçada. Ele começou a bater nela, entrou no carro e eles foram embora", descreveu.

Nas imagens da câmera corporal usada por um dos agentes de segurança que atenderam a ocorrência, a influenciadora aparece chorando e reclamando sobre a saúde mental para os policiais. Ela também disse que o casal vinha discutindo com mais frequência.

No entanto, não houve registro de ocorrência. O agente de segurança que fez a abordagem escreveu no relatório que "o motorista da van, um homem, teve algum tipo de discussão com a mulher".

Legenda: Gabby Petito e Brian Laundrie viajavam os Estados Unidos juntos desde julho deste ano Foto: reprodução/Instagram

Restos mortais compatíveis com a descrição de Petito foram encontrados no Parque Nacional Grand Teton, no Wyoming. O casal saiu de casa em julho para atravessar os EUA em uma van. Eles compartilhavam a aventura nas redes sociais.

Laundrie continua desaparecido

Legenda: Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" — termo informalmente usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação —, mas não foi acusado Foto: reprodução/Instagram

O jovem retornou sozinho para casa dos pais, em North Port, Florida, na van da companheira em 1º do setembro. Dez dias depois, os pais de Petito registraram o desaparecimento da filha. Desde que voltou, Laundrie se negou a conversar com os investigadores sobre o paradeiro da noiva.

Os pais do rapaz declararam que não o veem desde terça-feira (14), conforme informações da polícia de North Port, que atua para encontrá-lo.

Ele foi declarado "pessoa de interesse" (termo informalmente usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação) no caso, mas não foi acusado de nenhum crime. O FBI acredita que ele estaria ocultando informações importantes sobre o caso.

Nesta segunda-feira, agentes federais realizaram buscas na casa dos pais do jovem, Chris e Roberta Laundrie, em North Port. Caixas e bolsas contendo material de interesse foram retiradas no local. Dois policiais também estiveram na casa da irmã de Laundrie, Cassie.

O advogado da família do noivo de Petito, Steven Bertolino, cancelou uma entrevista coletiva que faria nesta terça-feira (21).