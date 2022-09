Britânicos vivem luto com morte da Rainha Elizabeth II

A morte da Rainha Elizabeth II deixou clima de luto entre todos os britânicos nesta quinta-feira (8). Durante o anúncio oficial, feito na fachada do Palácio de Buckingham, súditos da monarca choraram e lamentaram a partida dela, que tinha 96 anos e passou 70 deles no trono da Grã-Bretanha. Agora, luto deve durar cerca de 12 dias.

Após a confirmação da morte, horas depois do comunicado sobre o estado de saúde delicado da soberana tomar os jornais e tabloides na Inglaterra, líderes mundiais prestaram condolências à família real, citando o luto pela partida.

Em comunicado oficial, o Rei Charles III, que assume o trono com o falecimento de Elizabeth II, citou que eles devem seguir confortados pelo senso de "respeito e afeição" pela história deixada pela própria mãe.

"Lamentamos profundamente o falecimento de uma Soberana querida e de uma Mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e na Commonwealth, e por inúmeras pessoas ao redor do mundo", escreveu ele.

Além dele, autoridades internacionais também citaram o luto pelo falecimento. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, falou sobre a presença constante da Rainha entre os canadenses, enquanto o presidente da França, Emmanuel Macron, pontuou que ela deixa "uma impressão duradoura em seu país e em seu século".

Foto: reprodução/Twitter

Ritual de 12 dias

Conforme informações da imprensa britânica, o ritual que cerca a despedida de Elizabeth II deve durar cerca de 12 dias, envolvendo disparos, badaladas e um adeus oficial de súditos.

A partir desse momento, as emissoras de rádio e TV devem dedicar a programação nos próximos dias à Rainha e, enquanto isso, as transmissões serão exclusivamente jornalísticas.

O novo soberano, Rei Charles III, fará o primeiro discurso e terá o juramento de fidelidade feito pelo governo com 41 tiros disparados no Hyde Park. Logo após isso, quando o corpo de Elizabeth for embalsamado, ele será colocado na Sala do Trono, em Buckingham, com uma coroa, o cetro e o estandarte real.

Já no quarto dia de luto oficial, o caixão será levado ao Westminster Hall, onde os parentes, os nobres mais próximos, os políticos e chefes de Estado e de governo de outros Países prestarão homenagens. No fim, o público, incluindo súditos da rainha e turistas, terão acesso ao local para dar o adeus oficialmente.