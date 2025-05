Brasil participa de encontro na Espanha sobre criação do Estado da Palestina

Representantes de 20 países se reuniram, neste domingo (25), em Madri, capital da Espanha, para discutir a criação do Estado da Palestina, conforme divulgado pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares Bueno. O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, o chanceler Mauro Vieira, foi o representante brasileiro no encontro.

Durante audiência no Senado, na semana passada, Mauro Vieira havia informado que participaria do encontro e reforçou a posição histórica do Brasil a favor da criação do Estado da Palestina, além da defesa da convivência pacífica com Israel.

Nas redes sociais, o Itamaraty confirmou a participação do ministro no encontro, reforçando que a discussão acontece num momento de "tragédia humanitária" em Gaza.

Veja também Mundo Sem ajuda humanitária, 14 mil bebês podem morrer em Gaza nas próximas 48 horas, diz ONU Mundo Saiba o que é Hamas, o grupo extremista que atacou Israel Mundo Entenda o que é a Faixa de Gaza e como território é tão importante em meio a conflito Israel-Hamas

O chanceler brasileiro destacou a relevância de haver iniciativas em nível internacional para discutir o tema e “pôr fim a essa invasão e a esse desrespeito ao direito internacional e ao direito internacional humanitário” em Gaza.

Segundo o Itamaraty, “em discurso na conferência de Madri sobre a solução de dois Estados, o Ministro Mauro Vieira criticou a inação da comunidade internacional diante do ‘massacre’ de civis inocentes em Gaza, e advertiu que a história não admitirá desculpas para essa atitude”.

Desde o início da guerra entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, em outubro de 2023, o Brasil defende que as partes cheguem a um acordo rumo a um cessar-fogo permanente. O país também se posiciona pela entrada ininterrupta de ajuda humanitária para os palestinos.

No processo, o Ministério das Relações Exteriores já informou que o Brasil foi convidado a presidir um dos grupos que vão discutir na Organização das Nações Unidas (ONU) a criação do Estado da Palestina.

De acordo com o Itamaraty, a França e a Arábia Saudita presidem a Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados e criaram oito grupos de trabalho para discutir o tema. A conferência deve ocorrer em junho deste ano.

Mortos no confronto

Dados divulgados pelo Hamas indicam que cerca de 60 mil pessoas já morreram no conflito e, nesse contexto, o governo brasileiro tem:

defendido a saída completa das tropas israelenses de Gaza;

questionado os limites éticos e legais das ações militares do governo de Benjamin Netanyahu;

afirmado que a estratégia militar de Tel Aviv dificulta um eventual acordo.

Na última semana, quando esteve no Senado, Mauro Vieira afirmou que o governo vê uma “carnificina” acontecendo na Faixa de Gaza e entende que a comunidade internacional não pode ficar “de braços cruzados”.

Mauro Vieira também recordou a posição histórica do Brasil em defesa da “solução de dois Estados”, com Israel e Palestina convivendo simultaneamente e pacificamente.