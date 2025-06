Avião com pelo menos 16 pessoas cai no Tennessee, nos EUA

Um avião caiu no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, neste domingo (8), de acordo com a Tennessee Highway Patrol (Patrulha Rodoviária do Tennessee).

Relatórios iniciais indicam que havia entre 16 e 20 pessoas a bordo da aeronave, que caiu no Condado de Coffee, localizado na parte central do estado do Tennessee.

Veja também Mundo Terremoto de 6,5 graus atinge a Colômbia neste domingo (8) Mundo Estado de saúde de Miguel Uribe é de ‘máxima gravidade’; Colômbia procura autores de atentado Mundo Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, supera cirurgia após ser baleado em atentado

“Algumas foram levadas de helicóptero para hospitais próximos. Autoridades locais fornecerão atualizações”, informou a patrulha por meio de nota no X.

O Departamento de Polícia de Tullahoma, cidade localizada no mesmo condado, apoia os agentes na ação.

Mais informações em instantes.

Nota dos agentes