Acidente com cabine de teleférico na Itália deixa quatro mortos e um ferido

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida nesta quinta-feira (17), após uma das cabines do teleférico do Monte Faito, na Itália, apresentar defeito no cabo de tração e despencar. O acidente ocorreu no Monte Faito, na cidade de Castellammare di Stabia, ponto turístico conhecido pela bela vista para o Golfo de Nápoles e o vulcão Vesúvio.

Segundo o jornal La Repubblica, a tragédia ocorreu quando um bonde que levava cinco pessoas se separou dos cabos e despencou. As quatro vítimas são dois casais de turistas, cuja identidade ainda não foi revelada formalmente.

O operador do bonde sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido de helicóptero para um hospital nas proximidades.

De acordo com informações obtidas pela agência de notícias Reuters, 16 pessoas que estavam em outros bondes do teleférico foram resgatadas após a energia ser interrompida em decorrência do acidente.

Teleférico foi reaberto há uma semana

O prefeito de Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, informou que o teleférico fechou durante as férias de inverno e havia sido reaberto há apenas uma semana. Segundo Luigi, a investigação inicial aponta que um defeito técnico teria sido a causa do acidente.

"O cabo de tração quebrou, o freio de emergência funcionou, mas evidentemente não o da cabine que estava entrando na estação no topo do Faito", afirmou, em entrevista.