Atirador mata duas pessoas em ataque a universidade nos Estados Unidos; ele seria filho de xerife

Um tiroteio na Universidade Estadual da Flórida (FSU), em Tallahassee, nos Estados Unidos, deixou, pelo menos, duas pessoas mortas e cinco feridas na tarde desta quinta-feira (17). O autor dos disparos, que está sob custódia policial, foi levado ao hospital após o ataque. As autoridades ainda investigam as motivações do crime.

De acordo com a universidade, as duas pessoas mortas não eram estudantes da instituição, mas suas identidades não foram divulgadas. Informações preliminares apontam que o atirador é filho de uma xerife local e teria usado armas da mãe para cometer o ataque.

“Este evento é trágico de mais maneiras do que vocês do público poderiam imaginar, do ponto de vista das autoridades de segurança”, avaliou um agente policial. O FBI participa das investigações.

O Hospital Memorial de Tallahassee informou que recebeu seis pacientes, sendo um em estado crítico e os demais em estado grave.

Após o tiroteio, a universidade, que possui cerca de 42 mil alunos, emitiu um alerta para que todos buscassem abrigo imediato. Alguns estudantes improvisaram barricadas para se proteger.

“Um atirador ativo foi relatado nas proximidades do Centro Estudantil. Busque abrigo, tranque-se e mantenha distância de portas e janelas. Esteja preparado para tomar medidas adicionais de proteção”, dizia o comunicado.