Peixes são encontrados em pista de aeroporto na Bahia após volume do rio subir; veja vídeo

As fortes chuvas que atingem o sul da Bahia fizeram com que o volume de um rio subisse e peixes fossem encontrados foram do seu habitat natural. Pelo menos 14 peixes foram vistos na pista do aeroporto de Ilhéus, nesse sábado (25), conforme confirmou a Sociam, administradora do terminal aéreo.

Assista ao vídeo:

A empresa informou que o nível do rio Cachoeira subiu e isso fez com que os peixes buscassem abrigo no sistema de drenagem do aeroporto. Segundo a Socicam, o fato não impactou decolagem ou aterrissagem de voos.

Equipe de Meio Ambiente do aeroporto e Bombeiros do Aeródromo foram até a pista para retirar os animais de forma adequada. Ilhéus é um dos municípios que sofre com as inundações.

O Governo da Bahia decidiu instalar uma base de apoio na cidade com objetivo de minimizar os estragos. Ao todo, 66 cidades já estão em situação de emergência, e 17 mortes foram registradas no estado até a noite dessa sexta-feira (24) em decorrência das chuvas desde o início de novembro.



AJUDA ENVIADA

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT) anunciou nesse sábado (25) envio de apoio ao sul da Bahia. 25 bombeiros, seis viaturas com botes, coletes salva-vidas foram enviados e devem permanecer o tempo que for necessário.

Nas redes sociais, Camilo chegou a se manifestar: “Minha solidariedade aos irmãos baianos diante da grave situação enfrentada”, disse o gestor acrescentando que uma aeronave está à disposição, caso necessário.