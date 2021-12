Governador da Bahia anuncia base de apoio para dar suporte a cidades atingidas pelas chuvas

O governador da Bahia anunciou que uma base de apoio será instalada em Ilhéus, sul do estado, para dar suporte às cidades atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. A iniciativa foi confirmada na manhã deste sábado (25). As informações são do portal G1.

Segundo dados do Governo da Bahia, ao menos 19 municípios foram atingidas por temporais. Ao todo, 66 cidades já estão em situação de emergência, e 17 mortes foram registradas no estado até a noite dessa sexta-feira (24) em decorrência das chuvas desde o início de novembro.

De acordo com relatórios da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) da Bahia, até a sexta-feira (24) 3.788 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram de apoio das prefeituras, enquanto 10.955 ficaram desalojadas, tendo de abandonar os imóveis, mas sem necessitar de abrigo.

Ações definidas

Para definir e agilizar as primeiras ações de suporte às regiões atingidas, o governador Rui Costa se reuniu com secretário estaduais, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, além de manter contato com outros chefes do Executivo no Nordeste, como Flávio Dino, do Maranhão.

O ministro da cidadania, João Roma, também disponibilizou a estrutura do Governo Federal para as ações de apoio na Bahia.

Chuvas

As chuvas que atingiram a Bahia desde o início do mês tinham dado uma trégua, mas foram registradas novamente desde a última quinta-feira (23), se intensificando na sexta (24).

Segundo a Sudec da Bahia, as cidades mais afetadas pelas recentes chuvas foram Coaraci, Diário Meira, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicuí, Iguaí, Itabuna, Itajuípe, Itambé, Itapitanga, Itororó e Pau Brasil.