Salvador registra segunda morte por Influenza H3N2

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador confirmou a segunda morte por Influenza A H3N2, neste sábado (18), segundo o G1. A vítima é um homem de 84 anos, morador de Colinas de Periperi, na capital baiana.

Na quarta (17), a pasta havia comunicado um óbito de uma idosa de 80 anos. Até a última sexta-feira (17), Salvador havia registrado 144 casos do subtipo H3N2, contabilizados entre novembro último e início deste mês de dezembro.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que segue com as recomendações de segurança sanitária para prevenção da transmissão viral – tanto da gripe quanto a Covid-19- como uso da máscara, lavagem constante das mãos e o distanciamento social, além da vacinação contra as doenças.

Perfil das vítimas

As duas vítimas eram idosas. No primeiro caso, vítima não havia se vacinado contra a Influenza A. Não há informações sobre a imunização do homem. Conforme o G1 apurou com a prefeitura, o idoso teve sintomas clássicos como febre, coriza, desconforto respiratório e dispneia. O quadro de gripe evoluiu para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e ele não resistiu.

