Uma enchente no Sul da Bahia deixou um resort de luxo alagado, na madrugada do último sábado (10), no distrito de Olivença, em Ilhéus. Segundo o G1, o lago que fica no empreendimento subiu cerca de 30 cm e alagou parte do hotel, além de 40 apartamentos.



Neste local, não houve feridos. O hotel transferiu os hóspedes para outra empresa. Segundo o resort Tororomba, várias áreas já foram recuperadas e os serviços de check-in voltaram a funcionar.

Veja fotos de antes e depois do alagamento:



Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução

As chuvas fortes que atingem a Bahia já deixaram pelo menos 10 mortos. Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, no início da tarde desta nesta segunda-feira (13), nas regiões mais afetadas pelo menos 15.199 pessoas estão desalojadas e 6.371 desabrigadas.

A população atingida chega a mais de 220 mil pessoas.

