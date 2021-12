Moradores usam canoas para se deslocarem após nível de rio subir em Medeiros Neto, na Bahia

Diversos municípios baianos continuam sofrendo os efeitos das fortes chuvas que caíram no Estado nos últimos dias. Segundo informações do G1, moradores de Medeiros Neto, no extremo-sul, estão usando canoas para se deslocar após o nível do Rio Itanhém subir.

As ruas da parte baixa da cidade foram as mais atingidas, conforme a prefeitura local. Somente com o que choveu na última sexta-feira (24), o nível do rio subiu um metro. Atualmente, o volume está quatro metros acima do nível normal.

Em Feira de Santana, as águas do canal subiram, no Conjunto Feira Cinco, causando enchente que atingiu várias vias. A Rua Aurilândia, no bairro Mangabeira, ficou completamente alagada.

Na Rua Professora Maria Nogueira de Pinho, em Conceição do Jacuípe, pessoas a pé tiveram dificuldade para atravessar alagamentos na última sexta-feira (24).

Sem energia elétrica

Já a cidade de Pedrão, que fica 142 quilômetros de Salvador, ficou sem energia elétrica devido à chuva e aos ventos fortes.

Em Eunápolis, no extremo sul do estado, parte da pista cedeu na Rua São Bartolomeu, no bairro Santa Lúcia, e os moradores usaram enxadas para o escoamento da água. Ninguém ficou ferido.