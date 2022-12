Vitamina D3: benefícios, como tomar e sintomas da falta

Pensar em vitamina D é algo comum na vida de boa parte das pessoas, afinal de contas, ela é associada a benefícios bem palpáveis que podem ser acessados com uma simples exposição ao sol. Muitos não sabem, entretanto, que ela se trata de um complexo de cinco formas (D1, D2, D3, D4 e D5) e todas podem ajudar de uma maneira diferente.

Segundo a nutricionista *Jamile Tahim, a vitamina D é uma lipossolúvel, ou seja, depende de moléculas de gordura para ser transportada e absorvida. Encontrada em pequenas quantidades em alguns alimentos, ela também está presente em suplementos nutricionais e sintetizada a partir da exposição aos raios UVB, com a exposição solar.

Assim, de 80 a 90% da vitamina D3, uma das integrantes desse complexo, é produzida na exposição direta ao sol. Porém, profissionais são aptos a indicar a melhor forma de aumentar a produção no organismo.

"É possível aumentar a quantidade de ingestão de vitamina D através dos alimentos, no entanto, para atingir níveis séricos (parâmetro de exame laboratorial) ideal com base nos grupos de risco como gestantes, idosos e pessoas com doenças autoimunes, é fundamental complementar com outras fontes, como exposição solar e suplementação sob orientação médica e do nutricionista", explica Jamile.

Benefícios da vitamina D3

Os benefícios da vitamina D3 são diversos. Ela possui a capacidade de aumentar a absorção de cálcio pelo intestino, alterando o metabolismo e a saúde óssea, melhora a ingestão de cálcio, ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e até na função muscular.

Legenda: A vitamina D3 é recomendada para inúmeros benefícios no corpo Foto: Shutterstock

Além disso, ainda atua no pâncreas, reduzindo o risco de diabete, contribui no combate de doenças autoimunes, participa do controle de morte celular, e auxilia até mesmo na prevenção a alguns tipos de câncer.

Veja outros benefícios:

Ajuda na redução da pressão arterial;

Regula a concentração de cálcio e fósforo;

Fortalece o sistema imunológico;

Fortalece os ossos e dentes;

Previne a diabete;

Reduz a inflamação do organismo;

Melhora a saúde cardiovascular.

Fontes de vitamina D3

Ainda conforme informações da nutricionista Jamile Tahim, os alimentos ricos em vitamina D são obtidos por fontes de origem animal, como ovos, pescados e carnes. Em outros casos, os cogumelos são as únicas fontes de origem vegetal ricas em vitamina D.

Entre os alimentos com concentração significativa dessa vitamina estão:

Peixes (salmão, atum, cavala)

Fígado bovino e fígado de galinha

Gema de ovo

Cogumelos (maitake, shitake, portabello)

Alimentos ou produtos enriquecidos: iogurtes, queijos, leites, bebidas vegetais

A profissional de saúde ainda ressalta que nem frutas, hortaliças ou vegetais são fontes de vitamina D. Dessa forma, eles não devem ser vistos como uma forma de suplementação para tal.

"A vitamina D de origem alimentar é encontrada em alimentos de origem animal ou fortificados. Não sendo encontrada em fontes vagarias como frutas, verduras, legumes, grãos e sementes", reforça a nutricionista.

Por conta disso, Jamile também pontua que uma dieta variada em fontes de origem animal para indivíduos sem restrição alimentar acabam contendo pescados, leite e derivados, por exemplo. Quando há algum problema na ingestão desses alimentos, a recomendação consumo de alimentos enriquecidos como bebidas vegetais de arroz, e de amêndoas, e os suplementos nutricionais com base na individualidade.

Como tomar?

A suplementação da vitamina D3 é indicada por um médico. Ela pode ser feita de diversas formas. Nos casos de situações de nível baixo de vitamina D, é possível optar por um tratamento com doses maiores de até mesmo de manutenção.

Os níveis sanguíneos dos pacientes devem ser analisados para verificar se é necessário optar por um suplemento, considerando se há idade avançada, obesidade, doenças crônicas, gravides ou até uso crônico de corticoides.

Sintomas de deficiência da vitamina D3

Alguns dos sintomas de falta da vitamina D no corpo podem ser físicos, mas até os psicológicos acabam surgindo. Entre os mais citados estão a osteoporose, doenças no coração, doenças autoimunes, resfriados e gripes e até depressão.

Quando a deficiência é constatada, o primeiro passo deve ser procurar um médico, com o qual será feito o exame necessário para pensar uma estratégia.

Estudos científicos apontam que a suplementação de vitamina D3 pode ser feita diariamente, semanalmente ou até mesmo mensalmente, seguindo a orientação do médico responsável.

*Jamile Tahim é nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), pós-graduada em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada e em Nutrição em Nefrologia, Aprimorada em Bioquímica e Metabolismo, Aprimorada em Abordagem Comportamental, além de mestranda em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Atua em consultório particular em Fortaleza (CE) com atendimento clínico para adultos e idosos com ênfase em Nutrição Preventiva e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).