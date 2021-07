Saiba o que é estenose, condição no intestino que levou Papa Francisco a cirurgia em Roma

O Papa Francisco foi internado neste domingo (4), logo após receber diagnóstico de uma 'estenose diverticular do cólon'. A informação foi confirmada pelo próprio Vaticano, que revelou a realização de uma cirurgia no líder religioso para corrigir o problema no intestino grosso.

Leia mais Mundo Papa Francisco é internado para realização de cirurgia no intestino, diz Vaticano

Ainda neste domingo, o Pontífice conduziu a celebração do dia no Vaticano, pouco antes de ser encaminhando a um hospital de Roma.

O que é estenose diverticular do cólon?

A estenose acontece quando pequenas "bolsas" aparecem na parede do intestino. Normalmente, isso ocorre por conta do enfraquecimento dos tecidos, algo comum com a idade, e essas "bolsas" são dos divertículos.

Segundo Gustavo Benevides, que é médico endoscopista, a doença deve ser compreendida. "Imagine o intestino como uma mangueira - a estenose seria o estreitamento dessa mangueira. Quando isso ocorre, o trânsito intestinal e, portando o ato de defecar, fica mais difícil, o que leva a distensão do abdômen e a quadros de dor em cólica recorrentes", pontua.

A forma de apresentação da doença é diversa. Enquanto alguns idosos não têm sintomas, outros podem sentir dor ou até mesmo desenvolver complicações.

Legenda: Papa Francisco foi internado no hospital Policlinico A. Gemelli, em Roma Foto: AFP

Assim, com uma inflamação, é necessário fazer tratamentos com remédios. Caso ocorra perfuração ou sangramento por uma diverticulite, uma cirurgia deve ser feita. "Vai ser necessário quando existem sintomas pronunciados ou quando o estreitamento é tão intenso ao ponto de dificultar muito a defecação", reitera Benevides.

Como as inflamações deixam cicatrizes, a parede da pele fica mais grossa, causando o estreitamento do órgão e configurando a estenose.

Quais os sintomas da doença?

Como já dito, nem sempre os divertículos vão causar sintomas. Entretanto, quando a estenose ocorre, as fezes enfrentam dificuldade para ter passagem no estômago, tornando a dor cada vez mais frequente.

A cirurgia, nesses casos, pode ser conduzida da maneira mais rápida possível. Porém, este não é o caso de Francisco, já que, segundo o Vaticano, o procedimento estava agendado.

Como ocorre a cirurgia?

A cirurgia para corrigir a estenose é algo comum, como apontam especialistas. Mesmo com os riscos habituais de um procedimento em pessoas com idade avançada, não se define como algo grave.

Geralmente, um corte no intestino pode ser feito para retirar o pedaço mais estreito, abrindo passagem entre as outras duas extremidades.

Conforme recomendações médicas, o Papa Francisco pode ficar em recuperação no hospital de cinco a sete dias corridos.

"Quando a cirurgia é eletiva e o paciente consegue uma preparação adequada, como no caso do Santo Padre, o risco cirúrgico diminui muito", explica Gustavo Benevides. Dessa forma, ele também aponta, é necessário ficar atento no período após a cirurgia.

"O maior risco pós-cirúrgico é o aparecimento de fístula, um vazamento da emenda, mas esse é uma complicação infrequente", finaliza o profissional.