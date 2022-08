Rinite alérgica: veja sintomas, causas e tratamento da doença

A rinite alérgica é uma inflamação das mucosas do nariz e tem características hereditárias. Mas mesmo que nenhum dos pais apresente o distúrbio, ele ainda pode se manifestar. Cerca de 10% a 20% das pessoas no mundo sofrem da doença.

De acordo com o médico André Alencar, cirurgião de cabeça e pescoço e chefe do serviço de otorrinolaringologia do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (UFC), não existe rinite sazonal no Ceará, já que não temos quatro estações climáticas bem definidas. No entanto, no 2º semestre do ano, ele reforça que os casos aumentam.

“Na quadra chuvosa, no 1º semestre, aumentam as infecções respiratórias virais. Já no mês de setembro, aumentam os casos de alergia pela questão dos ventos, o que chamam de alergia do caju, alergia ao pólen da folha do cajueiro”, explica.

O que é rinite alérgica?

A rinite alérgica é resultado da resposta do corpo ao contato com determinadas substâncias, que o organismo pode identificar como estranhas.

Quais os sintomas da rinite alérgica?

Os quatro principais sintomas da rinite alérgica são obstrução nasal, que é o nariz entupido; coriza, a saída de secreção geralmente com aspecto com muco; coceira do nariz e os espirros. A doença ainda pode ter sintomas de conjuntivite alérgica, como coceira no olhos e lacrimejamento. Trinta a quarenta por cento dos pacientes com a rinite alérgica têm asma associada pelo conceito das vias aéreas unidas.

O que causa rinite alérgica

A poeira domiciliar é a causa mais comum de rinite alérgica, segundo o médico André Alencar. Fungos e pelos de animais também podem causar o distúrbio. As alergias alimentares são mais raras.

Quanto tempo dura uma crise?

A duração da crise depende do paciente e do tempo que ele ficou exposto ao que causa a alergia Enquanto ele não iniciar o tratamento com medicação adequada e se afastar daquilo que causa a alergia, ele não ficará curado. A rinite alérgica não tratada pode evoluir para uma infeção bacteriana secundária.

O que piora a crise?

O que piora a rinite é a exposição aos fatores que causam a alergia, chamados alergênicos.

Alimentos que pioram a rinite

De acordo com o médico André Alencar, os alimentos que pioram a rinite alérgica são aqueles que o paciente já tem uma alergia, como, por exemplo, alergia a frutos do mar, ou a determinado tipo de alimento que pode ser desde algum tipo de fruta, cereal e até castanha. O leite, caso o paciente tenha alergia a proteína do leite, também pode ocasionar piora da rinite alérgica. No entanto, ele reforça que a rinite alérgica é causada principalmente pela poeira domiciliar, chamado de aeroalérgenos.

Tratamentos para rinite alérgica

O tratamento é personalizado, não é igual para todos os pacientes. O mais indicado é que o paciente se afaste dos fatores que causam a alergia, lave as fossas nasais com soro fisiológico, use corticoide tópico e a medicação via oral anti-histamínica, os antialérgicos, para controles de quadros agudos.

Como curar?

Não existe cura para a rinite alérgica. A pessoa já nasce com pré-disposição genética para a doença. O que existe é o controle da doença através de tratamento.

Qual especialidade médica trata a rinite?

A rinite alérgica é tratada principalmente pelo otorrinolaringologista, e também pode ser examinada pelo alergologista e pneumologista. O médico André Alencar reforça que existe uma via aérea única, por isso o indivíduo pode ter uma rinite alérgica, asma associada e até uma dermatite associada. “Nós chamamos de marcha alérgica”, explica.