O que é banho premium? Conheça prática de autocuidado que viralizou no TikTok

Com a correria cotidiana e os vários afazeres que parecem não ter fim, manter uma rotina de cuidados com o próprio corpo pode ajudar a aliviar o estresse e a renovar as energias. Conseguir reservar esses momentos de autocuidado, no entanto, é uma tarefa difícil em meio aos inúmeros compromissos do dia a dia.

Prometendo resolver o "impasse", uma nova prática, conhecida como banho premium, tem ganhado popularidade na internet. O hábito incentiva o estabelecimento de pequenas pausas na rotina para a realização de banhos calmantes, que funcionam como válvula de escape do estresse diário.

Assim como qualquer outro método que utiliza produtos cosméticos, é necessário levar em consideração alguns cuidados dermatológicos durante o banho premium, especialmente quando ele é realizado por adolescentes e mulheres jovens, público que mais tem aderido ao hábito.

Para entender melhor a prática, o Diário do Nordeste conversou com especialistas e descobriu quais os benefícios e cuidados necessários para introduzir o banho premium na rotina. Confira!

O QUE É BANHO PREMIUM?

Sucesso nas redes sociais, o banho premium é uma adaptação do famoso "spa day”. Como o próprio nome sugere, a ideia da prática é promover um banho mais longo, em que, além do tradicional sabonete, sejam utilizados outros produtos, como máscaras esfoliantes e óleos corporais.

Visando o alívio do estresse cotidiano, o banho costuma ser realizado em fins de semana ou no fim da noite, como forma de estimular o relaxamento após longas horas de trabalho. Para aumentar a sensação de descanso, a prática também pode ser realizada à luz de velas e junto a músicas lentas.

SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Com milhares de adeptas no TikTok e no Instagram, a prática do banho premium é compartilhada, majoritariamente, por jovens mulheres, que costumam dividir com seus seguidores suas rotinas de autocuidado.

Uma tendência entre as influenciadoras que produzem vídeos do banho premium são conteúdos voltados especialmente para o público feminino, catalogados como perfis de "estilo de vida, moda e beleza". Mas, para além do sucesso nas redes sociais, o banho premium é sinônimo de saúde e bem-estar.

A influenciadora Débora Rocha é uma das que publicam a rotina nas redes sociais. Em entrevista exclusiva para o Diário do Nordeste, a paraibana falou sobre a influência que acaba despertando em outras mulheres ao dividir seus momentos de beleza.

Com mais de 300 mil seguidores e mais de 10 milhões de curtidas no TikTok, a influenciadora conta que, ao compartilhar um vídeo de banho premium plus ou spa day, sempre recebe perguntas do tipo "qual o produto que você tá usando?" ou "pele acneica e oleosa pode usar isso?". Ela também revela que recebe muitas indicações, e considera essa interação com quem a acompanha muito importante para seu trabalho.

"Eu inspiro as mulheres a cuidarem de si porque acredito que, no meu conteúdo, eu falo de forma muito simples. Diariamente recebo feedback 'caramba, Débora, eu não estava com vontade de treinar, mas você me inspirou porque postou justamente o treino que eu tava precisando'. Acredito muito que a internet é o maior meio de influência hoje em dia, e o meu conteúdo acaba influenciando muitas mulheres. Isso me deixa muito feliz."

Inspirada por outros nomes da beleza como Camila Coelho e Bianca Andrade, ela reflete a mensagem que deseja passar para suas seguidoras:

"A beleza não deve ser negligenciada. Seu bem-estar não deve ser negligenciado. A mensagem mais importante que eu quero passar é essa: 'você merece o autocuidado, um momento para si, para dizer e para lembrar você mesma da sua importância. Seu rosto é importante, seu cabelo é importante, seu corpo é importante. A rotina de beleza muda 100% a forma como você se vê, traz autoconfiança'".

INFLUÊNCIA DO HÁBITO NA SAÚDE MENTAL

Autocuidado é algo que proporciona a sensação de plenitude. Apesar de a prática variar entre as pessoas, o cuidar de si é indicado para todos. “Hoje, a gente vê um número muito grande de diagnósticos psicopatológicos, a gente vê cada vez mais a incidência de Burnout, a essência de transtorno de ansiedade, de transtorno de depressão... Quando trabalhamos com essas pessoas, a gente percebe que existe um vazio muito grande”, reflete a psicóloga e doutora em Psicologia, Marília Maia LincoIn.

A profissional destaca que o banho premium pode, sim, ser considerado um ritual de autocuidado.

“É um olhar para a gente com carinho, olhar para o seu corpo, para você. Muitas vezes, esses banhos vêm acompanhado de música, então, já envolve outras estratégias relacionadas à saúde mental”, afirma, acrescentando que a prática traz sensação de conforto e bem-estar.

Segundo a psicóloga, vaidade, autocuidado e autoestima são sentimentos que caminham de mãos dadas. “Geralmente a gente vê, por exemplo, nos transtornos depressivos, pessoas ficando um bom tempo sem banho. E aí observamos serem justamente aqueles que não conseguem criar uma relação de autocuidado, porque muitas vezes a autoestima tá muita baixa. Então, quanto mais adequada é a autoestima, geralmente, há mais preocupação com o autocuidado.”

Marília Maia LincoIn indica práticas de cuidado próprias para o dia a dia: “Pode ser um hobby, uma atividade física, uma leitura, um café com os amigos, ouvir música, dançar, pode ser ficar quietinho pensando na vida, dormir... A atividade de autocuidado precisa ser pensada como atividade que te faz bem e que favorece o seu descanso e sua conexão com você mesma.”

CUIDADOS NA HORA DE ADERIR AO BANHO PREMIUM

Apesar do relaxamento promovido pela prática, é importante estar atento a outros efeitos que ela pode provocar no corpo. Caracterizado pelo utilização de diferentes cosméticos, o banho premium pode agredir a pele e os fios, como explica Silvia Helena Rodrigues, presidente da regional cearense da Sociedade de Brasileira de Dermatologia (SBD-CE). “O uso de produtos em excesso pode prejudicar a pele. Deve-se lembrar que tudo vai bem com equilíbrio”, resume.

Para diminuir o risco de alergias e irritações, a especialista recomenda que os cosméticos sejam utilizados em menor quantidade, principalmente no caso de pessoas que já sofram com dermatites ou possuam peles mais secas e sensíveis, como idosos.

Já para os adolescentes, a orientação da dermatologista é tomar cuidado com o uso excessivo de hidratantes, que podem piorar quadros de acne, comuns nessa fase da vida. “O excesso de hidratação pode alterar a barreira cutânea e obstruir os poros, além de alterar o pH da pele, e o desenvolvimento normal das glândulas sebáceas, que produzem a oleosidade, levando à formação da chamada ‘acne cosmética’”, explica a médica.

Os jovens também devem ficar atentos à esfoliação para evitar um “efeito rebote”, em que a pele já oleosa produz mais oleosidade ao ser esfoliada, como uma tentativa de se proteger da “agressão”. “Pode-se utilizar a esfoliação para ajudar no controle da acne, mas sempre com produtos leves e que não agridam em excesso”, afirma a dermatologista.

Vale lembrar que produtos anti-envelhecimento que possuam ácidos devem ser evitados por adolescentes, pois, além de irritar, podem queimar a pele.

“A pele da criança, pré-adolescente e adolescente é mais sensível e delicada e absorve mais rapidamente os produtos. Então o risco de alergias e sensibilidade aos produtos é sempre maior. [...] É fundamental ter acompanhamento de um dermatologista e usar somente os produtos indicados por esse profissional para não correr riscos de saúde”, lembra a especialista.

QUAIS PRODUTOS PODEM SER UTILIZADOS?

SABONETES

No caso dos sabonetes, o indicado é optar por exemplares com pH próximo ao da pele, ou seja, em torno de 5 na escala. Idosos, crianças e pessoas que sofram com dermatite ou que tenham pele sensível devem dar preferência a sabonetes com tecnologia Syndet, que apresenta propriedades detergentes menos abrasivas.

ESFOLIANTES

Quando o assunto é esfoliação, a recomendação da dermatologista é tomar cuidado, pois o processo pode machucar a pele, já que promove uma limpeza profunda através de partículas minúsculas que “raspam” a camada superficial da pele.

Por isso, é importante priorizar o uso de esfoliantes que possuam compostos naturais, calmantes e anti-inflamatórios, na forma de creme ou sabonete. Os produtos também devem ser utilizados com a frequência certa: semanalmente em peles mais oleosas, e quinzenal ou mensalmente em sensíveis.

HIDRATANTES

Ainda segundo a médica Silvia Helena, os interessados em adicionar hidratantes na lista de cosméticos utilizados durante o banho premium devem dar preferência aqueles com textura mais leve, no caso das peles com oleosidade, e mais consistente, para as peles secas.

MÁSCARAS HIDRATANTES PARA O CABELO

Outro hábito comum durante a prática de relaxamento é aplicar máscaras de hidratação no cabelo. A forma de utilizar o produto, no entanto, também precisa ser observada: ele não deve ser usado em excesso e nem deve ser aplicado na raiz dos fios, apenas no comprimento. Os cuidados previnem o surgimento ou a piora da dermatite seborreica, doença também conhecida como “caspa”.

QUAIS PRODUTOS EVITAR?

De acordo com Silvia Helena, a utilização de receitas caseiras é totalmente desaconselhada, pois elas podem causar alergias e ressecamento, além de poder manchar a pele durante exposição ao sol.

Alguns produtos caseiros também usam açúcar e sal grosso como agentes de esfoliação, o que não é indicado. “Deve-se ter bastante cuidado, pois as partículas deles, que levam à esfoliação, são grandes e agridem muito a pele”, explicou a especialista.

O uso de sabonetes que não sejam adequados para a pele também é contraindicado, já que a utilização de produtos inadequados pode ser prejudicial, chegando até a causar aumento de oleosidade.

*Estagiárias sob supervisão de Felipe Mesquita e Mariana Lazari