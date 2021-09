Kefir: o que é, benefícios para saúde e como fazer

Você já ouviu falar do kefir? Alimento fermentado e com sabor levemente ácido, o kefir surgiu a partir de grãos cultivados há milênios em tonéis e até estômagos de animais na fronteira da Europa com a Ásia.

O produto, que tem consistência semelhante ao do iogurte, pode ser feito com leite ou com água, possui diversos microrganismos vivos em sua composição, como bactérias e leveduras. Assim, esses componentes fazem do kefir um alimento probiótico.

Predominantemente caseiro, a bebida confere uma série de efeitos benéficos para o organismo, principalmente ao intestino, segundo explica a nutricionista clínica Luísa Barreto Rolim*.

Os lactobacilos contidos na mistura, por exemplo, são os mesmos encontrados em iogurtes e leites fermentados convencionais.

Origem

O kefir é originário das montanhas do Cáucaso, que ficam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, no limite do extremo sudeste da Europa, com divisa na Ásia.

De acordo com Luísa Rolim, uma das teorias difundidas sobre o alimento é que os caucasianos receberam os grãos como presente de Alá.

O nome kefir veio do termo eslavo keif, que significa "bem-estar" ou "bem viver", conforme pesquisadores.

Tipos de Kefir

O kefir pode ser preparado de duas maneiras ao leite ou com água e açúcar. Além de beber naturalmente, no consumo ele pode ser misturado com iogurtes, bolos e queijos.

Legenda: O kefir pode ser misturado com outros ingredientes e formar um boa refeição Foto: Shutterstock

Segundo a nutricionista Luísa Rolim, embora ambas as misturas sejam ricas em nutrientes, o com leite possui uma maior concentração e variedade de probióticos.

Kefir de leite

Ao ser misturado com o leite, os grãos do kefir, por possuírem uma série de microrganismo, irão fermentar a lactose.

Kefir de água

O kefir de água pode ser feito com água mineral ou água de coco. A mistura dos grãos é geralmente feita com açúcar mascavo.

Benefícios

O consumo do kefir possui uma amplitude de efeitos benéficos para o nosso sistema imunológico, além fortalecer a saúde do intestino.

Os principais benefícios listados são:

Melhora saúde do Intestino

Imunomodulação (Melhora imunidade)

Efeito antialérgico, anti-inflamatório e antimicrobiano contra patógenos

Melhora do metabolismo do colesterol, rins, fígado e cicatrização

Efeito carcinogênico/antitumoral

Redução do risco de doenças crônicas

Tratamento de doenças gastrointestinais

Nutrientes e vitaminas

Em 100 ml de kefir, há, em média, 60 kcal, 4,5 gramas de carboidratos, 3 gramas de proteína e 3,3 de gordura.

Conforme Luísa Rolim indica, o alimento possui ainda minerais como cálcio, magnésio, além de aminoácidos essenciais. Vitaminas do complexo B e vitamina K também estão presentes.

Faz bem para a pele e para o cabelo?

Como ele auxilia na regulação do intestino, a nutricionista Luísa Rolim pontua que, consequentemente, se tem uma melhora na saúde da pele.

Além disso, a ingestão do kefir ajuda no crescimento saudável do cabelo.

Emagrece?

Por suas propriedades benéficas ao metabolismo e ainda melhorar a condição de quem tem intestino preso, o consumo do kefir, tanto de água, como de leite, auxilia no processo de emagrecimento.

Melhor horário para tomar

Não há uma restrição de horários em que se pode tomar o kefir. No entanto, é eficaz consumir antes de dormir ou logo após acordar.

Como preparar

Kefir de leite

O kefir é feito com a adição dos grãos ao leite, de modo a promover a fermentação láctica. É normal aparecerem bolhas durante o processo.

Legenda: Após a fermentação, os grãos coados do kefir pode servir para uma nova leva Foto: Shutterstock

É recomendado sempre higienizar bem o recipiente de preparação, a fim de evitar o risco de contaminação, segundo a nutricionista Luísa Rolim.

Leite quente não pode ser utilizado, pois as colônias de microrganismos podem morrer.

Porção maior:

2 colheres de sopa de grãos

1 litro de leite

Porção individual:

1 colher de chá de grãos

400 ml de leite

Coloque os ingredientes em um recipiente e deixe fermentar entre 12h e 24h em temperatura ambiente, sem luz solar direta. Após a fermentação, é indicado coar para reutilizar os grãos em uma próxima fermentação.

É preciso evitar deixar o pote muito próximo a fogões e fornos.

Tipos de leite

Pode ser utilizado qualquer leite de origem animal para fazer o kefir. Não é ideal usar leite zero lactose ou semi desnatado.

Conforme a nutricionista Luísa Rolim explica, os grãos se alimentam da lactose para a fermentação. Caso seja usado leite sem lactose, a mistura enfraquecerá e não terá as mesmas propriedades nutritivas.

Kefir de água

Com 3 a 4 colheres de sopa de grãos de kefir, adicione 1 litro de água mineral ou de coco e 1/4 de xícara de açúcar mascavo em um recipiente.

Para obter o kefir ideal, dilua bem e cubra o local com papel toalha. Deixe a mistura em um local escuro e de temperatura ambiente por 24 a 72 horas.

Armazenamento

Após a fermentação completa, o kefir pode ser guardado na geladeira e ser consumido em até sete dias.

Legenda: O kefir possui uma série de vitaminas e nutrientes fornecidos por microrganismos vivos Foto: Shutterstock

Se durante o processo de fermentação a pessoa não possa dar atenção, o recipiente pode ser armazenado por até 15 dias. Em geladeiras, a fermentação é mais lenta.

Congelamento

Luísa Rolim afirma que os grãos de kefir podem ser congelados por até 1 ano. Quando congelados, eles entram em estado de "dormência".

Isso significa que os grãos vão demorar muito para crescer e se desidratar. A reativação para a preparação da mistura com leite ou água pode demorar de 8 a 15 dias após o descongelamento.

Pode lavar?

O kefir não pode ser lavado, pois o chamado "gel protetor" do grão é removido. A camada é produzida novamente, mas é um processo mais demorado.

A lavagem com água mineral só é indicada no ato do processo de desidratação.

Indicações e contraindicações

Intolerantes a lactose podem tomar?

Segundo Luísa Rolim, o grão do kefir consome praticamente toda a lactose do leite. Pessoas com intolerância leve podem consumir sem problemas, mas é indicado sempre ser acompanhado por um profissional.

Já quem sofre com intolerância a lactose severa, é preciso investigar com um médico a sua sensibilidade ao produto.

Alérgicos a leite não podem tomar o kefir de leite. Desse modo, é recomendado o consumo do kefir de água.

Grávidas podem?

Como é fonte de probióticos e vitaminas, o kefir pode ser consumido normalmente por grávidas, assim como quem está amamentando.

*Luísa Barreto Rolim é nutricionista Clínica formada pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional (VP - Centro de Nutrição Funcional). Atua com foco em emagrecimento e patologias.