Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 14:21)
Ser Saúde
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Legenda: Elayne Costa, de 38 anos, recebeu diagnóstico de câncer de mama em estágio 3, mas seguiu para tratamento logo após primeiros exames.
Foto: arquivo pessoal.

Um momento comum, já corriqueiro com a própria gatinha em casa, se tornou uma grande transformação na vida da jornalista Elayne Costa, de 38 anos, que descobriu um câncer de mama há cerca de sete meses, em março deste ano. O toque carinhoso do animal em um dos seios, conhecido dos bichanos como "amassar pãozinho", é lembrado por ela até hoje como algo importante na busca pelo tratamento da doença.

No início da última semana, Elayne celebrou o 16º ciclo de quimioterapia, com o que segundo ela representou "cinco meses de muita luta física e emocional", mas também de muita surpresa e determinação. "Foi assim um choque, né? Ninguém esperava", disse ela sobre o diagnóstico, em entrevista à Verdinha FM.

Segundo Elayne, tudo começou naquele momento, quando a gatinha Clarisse fazia o ritual de todas as noites, "amassando pãozinho" nela, fosse na barriga ou no peito. Foi nessa hora que ela sentiu um incômodo na mama direita, com a presença de um pequeno caroço.

"Isso era no domingo, mas na terça-feira eu já fui ao mastologista. Ele disse que não era nada, que eu não precisava me preocupar, que era um cisto líquido, mas que eu fizesse uma punção", contou a jornalista, alertando para o fato de que se houvesse um descuido nesse momento a história poderia ter sido outra.

Já com um diagnóstico de suspeita para neoplasia, Elayne procurou o médico novamente, que também demonstrou susto diante da notícia. Uma mudança de mastologista e uma nova biópsia depois, a jornalista recebeu a confirmação de um câncer mama em estágio 3. A partir daí, muito da vida mudou.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará é o estado do Nordeste com maior proporção de diagnósticos tardios de câncer de mama

teaser image
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma de células escamosas, câncer de pele diagnosticado em Bolsonaro

Apesar da dificuldade, ela relata, tudo foi descoberto ainda no início, o que fez diferença no tratamento. "Existem quatro tipos de câncer de mama. Dos quatro, o meu é o mais agressivo de todos, que é um que se chama triplo negativo, que não é um tumor hormonal. Então, ele é extremamente agressivo, cresce muito rápido, se espalha muito rápido e tem uma reincidência muito alta", explicou. 

Tratamento difícil, mas necessário

A realidade do tratamento, diante de uma descoberta precoce, ganhou novos contornos, obviamente. Ainda assim, Elayne também conta como foi difícil passar por ele, ainda que tivesse a força da família, de amigos e da fé que mantém.

"Sonho com a cura do câncer, mas antes disso eu sonho com outro tratamento que não seja a quimioterapia", pontua. "Durante esses cinco meses eu tive muitas intercorrências, né? Tive internação, tive água no joelho duas vezes, meu pé direito parou de funcionar, tive dor de barriga, tive muitas coisas", continuou. Além disso, ela também viu os cabelos caírem e perdeu os fios da sobrancelha.

A jornalista Elayne Costa no hospital ao finalizar a última quimioterapia no tratamento do câncer de mama
Legenda: Elayne celebrou a última quimioterapia ao lado de amigos, familiares e da equipe de atendimento do hospital.
Foto: arquivo pessoal.

Segundo Elayne, foram muitos "altos e baixos", mas os mais próximos não "a deixaram desistir". "É tudo muito cansativo, mexe muito com tudo, tudo. Então, eu tenho um apoio psicológico, sempre tive". Um dos conselhos, ela reforça, é a necessidade de terapia durante o processo, já que ele exige um mental fortificado diante das adversidades.

Agora, com o fim da quimioterapia, ela segue para outra etapa, com uma cirurgia importante em vista para seguir em um processo de busca pela cura. "Vai ser uma cirurgia também muito agressiva, a qual eu vou tirar as duas mamas, a doente e a sadia", conta. A mama sem tumor será retirada como uma forma de prevenção, já que a jornalista é jovem e o nódulo encontrado foi apontado como um triplo negativo.

"Eu estou preparada, sem dúvida. Acho que o mais importante é ter saúde, é estar saudável, depois colocar as próteses e vamos viver", celebra.

Importância do diagnóstico precoce

Para Elayne, a mensagem é bem clara: a necessidade de cuidar da saúde e permanecer atento aos sinais do corpo é algo do qual não se deve fugir.

Jornalista Elayne Costa ao lado da gata de estimação que a ajudou no diagnóstico do câncer de mama
Legenda: Elayne Costa conta que a gatinha de estimação foi essencial no diagnóstico da doença.
Foto: arquivo pessoal.

"É importante que as mulheres façam o exame do toque, mas não só isso. Quem estiver abaixo de 40 anos, faça ultrassom. O Ministério da Saúde também liberou as mulheres fazerem a mamografia a partir dos 40. Façam mesmo porque nesse meio também eu descobri muitas mulheres que têm medo", ressalta. 

Dados recentes do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Brasil deve registrar 73.610 casos de câncer de mama em 2025. O Outubro Rosa, inclusive, é usado como o mês de conscientização para a doença, que acomete mulheres em maioria, mas também possui casos em homens, e requer atenção para a importância do diagnóstico precoce.

Assuntos Relacionados
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Ser Saúde

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Mylena Gadelha
Há 25 minutos
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação
07 de Outubro de 2025
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo
03 de Outubro de 2025
Pessoas tomando cerveja para matéria sobre intoxicação de metanol
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Ministro da Saúde recomendou que a população evite destilados de origem desconhecida

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Redação
01 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.
Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo
30 de Setembro de 2025
Mãos de criança brincam com quebra-cabeça nas cores que simbolizam o autismo
Ser Saúde

Conheça os 4 subtipos do autismo

Os achados ajudam cientistas a personalizar o tratamento

Imagem para uma matéria sobre Doença de Huntington, em que mostra uma médica trabalhando ao fundo
Ser Saúde

Doença de Huntington: entenda o que é, sintomas e como se prevenir

No Brasil, a data para promover a conscientização sobre a doença é celebrada neste sábado, 27 de setembro

Beatriz Rabelo
27 de Setembro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo
26 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.
Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra café e suplementos proibidos pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa suspende whey e café torrado por riscos à saúde; saiba quais

Conforme o órgão, além de o café ter origem desconhecida, fragmentos semelhantes a vidro foram encontrados em amostras

Redação
24 de Setembro de 2025
foto de pessoa com dermatite na mão passando pomada.
Ser Saúde

Dia da Dermatite Atópica: saiba causas, o que agrava e como tratar

Doença crônica é caracterizada pelo ressecamento e vermelhidão da pele

Foto de homem sentindo o próprio mau hálito. Imagem para ilustrar matéria sobre halitose.
Ser Saúde

Mau hálito frequente: Causas, sinais e quando buscar ajuda

Especialistas explicam quando a halitose pode indicar um problema de saúde mais sério

Raísa Azevedo
22 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.
Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo
19 de Setembro de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre câncer carcinoma de células escamosas
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma de células escamosas, câncer de pele diagnosticado em Bolsonaro

A doença normalmente se apresenta como uma mancha ou área da pele elevada e espessa, de cor avermelhada, devido ao excesso de exposição solar

Raísa Azevedo
17 de Setembro de 2025
Coceira na cabeça o que pode ser: pessoa coçando o couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica

Algumas alergias e doenças dermatológicas podem afetar a qualidade de vida do paciente

Beatriz Rabelo
17 de Setembro de 2025
montagem de fotos de azeita Los Nobres e suplemento alimentar Kit-Fit-Turbo, proibidos pela anvisa
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles, produtos de suplemento alimentar e emagrecedor; veja lista

Produtos possuem composição desconhecida, de origem clandestina, segundo o órgão

Raísa Azevedo
16 de Setembro de 2025
foto de profissional aplicando unha em gel em cliente
Ser Saúde

Esmalte em gel proibido na Europa pode afetar o Brasil? Especialista aponta riscos e orientações

Substância foi considerada cancerígena, mutagênica ou tóxica para a reprodução

Mounjaro em cima de uma superfície, tanto a caixa como a caneta. Imagem usada para matéria sobre novas doses do medicamento que estão disponíveis no Brasil
Ser Saúde

Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil

Fabricante afirma que versões terão tratamento mais individualizado

Redação
15 de Setembro de 2025
Imagem de uma mão segurando diversos tipos de suplementos vitamínicos e medicamentos, enquanto uma pessoa despeja uma cápsula de um frasco branco, ilustra decisão da ANVISA em proibir venda de sumplentos de uma marca
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos da mesma marca por 'condições insalubres' de fabricação

Autoridade constatou que os produtos eram produzidos sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos. Veja lista de itens afetados

Carol Melo
08 de Setembro de 2025