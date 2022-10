Entenda os sintomas da cefaleia tensional, problema que afeta Virgínia

A influenciadora digital Virgínia Fonseca, esposa do cantor sertanejo Zé Felipe, voltou a sentir fortes dores de cabeça. Na reta final da segunda gravidez, ela já chegou a ser internada por crise de enxaqueca e receber o diagnóstico de cefaleia refratária em maio deste ano, que é quando a dor de cabeça não responde a tratamentos convencionais.

Desta vez, de acordo com o portal Metrópoles, a influenciadora foi diagnosticada com cefaleia tensional. Neste caso, a dor está relacionada a estresse físico (como cansaço e exagero de atividade física), muscular (posicionamento do pescoço durante o sono ou no trabalho) ou emocional.

Cefaleia tensional

Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCefaleia), a condição é bastante frequente, especialmente em mulheres, e as crises podem ser fracas ou moderadas.

Geralmente, o paciente sente como se estivesse com uma faixa apertando o entorno da cabeça e pescoço.

A Rede D'Or acrescenta que há relatos de pressão que se espalha ou permanece em uma única região, como testa, têmporas ou nuca.

Informações do Ministério da Saúde apontam ainda que a dor pode durar minutos, horas ou dias. E que, diferentemente das cefaleias secundárias, o diagnóstico é clínico e geralmente não demanda exames complementares.

Como melhorar?

A prática de atividade física é uma das formas de prevenir a cefaleia tensional, segundo a SBCefaleia.

Além disso, também ajuda manter uma boa rotina de sono, evitar bebidas alcoólicas e desenvolver técnicas de controle do estresse.