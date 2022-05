Enxaqueca na gravidez: entenda a condição que levou Virgínia ao hospital

Grávida de quase 4 meses, a influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca está sofrendo com crises de dores de cabeça há algumas semanas. Em menos de 24 horas, ela deu entrada em dois hospitais, primeiro em Minas Gerais, no sábado (14), e, em seguida, em São Paulo, onde permanece desde domingo (15) para tratar o quadro.

A jovem, que acompanha o marido, o cantor Zé Felipe, enquanto ele realiza shows pelo Brasil, informou aos fãs que continua com "bastante dor" nesta segunda-feira (16).

Conforme a assessoria de imprensa da influenciadora declarou ao colunista Leo Dias, ela está realizando um checkup completo e continua na unidade hospitalar paulista. "Os exames estão todos ok, sem alterações. Somente a enxaqueca mesmo e já está sendo tratada”, detalhou a equipe.

Legenda: A jovem está acompanhando o marido enquanto ele realiza shows pelo Brasil Foto: reprodução/redes sociais

Qual a relação da enxaqueca com a gestação?

Como explica a ginecologista e obstetra, Nathália Posso Lima, a dor de cabeça durante a gestação é algo comum, pois é um período em que ocorre muitas mudanças hormonais no corpo feminino, podendo trazer como consequência a cefaleia.

“Essa dor de cabeça ocorre porque a progesterona, que é um hormônio muito presente na gravidez, causa uma vasodilatação e esses vasos mais dilatados podem levar a um edema e isso ocorre também na nossa cabeça. Então, devido a essa alteração, algumas gestantes têm bastante dor de cabeça durante a gravidez.”

Mulheres que sofrem com enxaqueca antes da gravidez possuem mais chances de apresentar a condição, inclusive mais intensamente, durante a gestação, alerta a especialista.

Quando é mais comum sentir enxaqueca na gravidez?

Segundo a médica, a cefaleia pode acontecer em qualquer momento entre os nove meses, mas é mais frequente no início, quando a mulher sofre mais enjoos e, consequentemente, fica mais tempo sem se alimentar adequadamente; e no fim do período, devido à ansiedade pela proximidade do parto.

Fatores que pioram enxaqueca em gestantes

Além da vasodilatação provocada pela oscilação hormonal, existem outros agentes que causam e/ou agravam o quadro de enxaqueca em mulheres grávidas, como detalha a especialista. São eles:

Hipoglicemia (quando os níveis de glicose no sangue estão baixos);

Calor;

Fadiga e cansaço.

“É fundamental que as pacientes se alimentem de forma correta durante a gravidez, não passem muitos períodos sem comer, para evitar a hipoglicemia, e, com isso, evitar também as dores de cabeça”, aconselha a profissional de saúde.

Como prevenir e tratar

Conforme a ginecologista, é importante que a gestante tenha hábitos de vida saudáveis durante a gravidez para prevenir o surgimento de quadros de dor de cabeça. Nathália Posso Lima frisa também que manter uma boa ingestão de água é primordial.

"Alimentar-se em períodos regulares e curtos, ou seja, a cada três horas para evitar períodos longos sem se alimentar, evitando a hipoglicemia. Evitar ambientes muito fechados, abafados e com muita exposição ao calor e ao sol”, explica.

Para tratar a dor de cabeça em mulheres grávidas a especialista explica haver remédios seguros para uso, mas recomenda a busca de um especialista.

“Mesmo tentando fazer todos esses hábitos para evitar, e, ainda sim, apareça a dor de cabeça, existe o tratamento medicamentoso com analgésicos comuns. E então deve-se procurar o médico que está fazendo o pré-natal para ver qual a melhor medicação para cada paciente nesse caso”, detalha.

