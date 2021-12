Chá de espinheira-santa: para que serve e como fazer

A espinheira-santa ou cancorosa, como também é conhecida no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde há maior ocorrência da espécie, tem ação medicinal comprovada contra gastrite e úlcera gástrica.

Nativa do Brasil, a planta (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.) pertence à família Celastraceae e pode variar de dois a cinco metros de altura. A folha de quatro a 12 cm e em formato pontiagudo é a parte usada para o tratamento de doenças nos sistemas digestório, urinário e endócrino.

Os constituintes químicos que garantem os benefícios da espécie são os terpenos, flavonoides, mucilagens, antocianos, óleos essenciais, ácido tânico, silício, sais de ferro, enxofre, sódio e cálcio, matérias resinosas e aromáticas.

Quais os benefícios do chá de espinheira-santa?

Segundo a nutricionista e engenheira de alimentos Juliana Nogueira*, além de ser empregada em problemas estomacais, a espinheira-santa é um recurso terapêutico para úlceras e até mesmo o câncer.

Isso se dá por a planta tem compostos bioativos que demonstraram em pesquisas científicas potente ação anti-tumoral e antileucêmica em doses muito baixas. Na medicina tradicional o emplastro de suas folhas é usado no tratamento do câncer de pele.

"Estudos norte-americanos revelam que a utilização da M. ilicifolia na medicina herbalística, com o extrato de suas folhas vem sendo empregada para úlceras, para recomposição da flora intestinal e inibição de bactérias patogênicas, como laxante, para eliminar toxinas através dos rins e pele e para regular a produção do ácido clorídrico do estômago", explica Juliana.

Como preparar o chá de espinheira-santa?

Adicione 500 ml de água na chaleira;

Ligue o fogo, aguarde levantar fervura e desligue o fogo;

Acrescente 1 colher de sopa das folhas;

Abafe por 10 minutos;

Coe o chá e beba.

Legenda: Chá de espinheira-santa possui ação contra gastrite Foto: Shutterstock

Como consumir chá de espinheira-santa?

O chá pode ser consumido de duas a três vezes por dia. Já o tempo de tratamento dura, em média, 30 dias.

Quem tem pressão alta pode tomar chá de espinheira-santa?

Juliana Nogueira cita que em estudos com animais in vitro, a espinheira-santa revelou-se capaz de reduzir a pressão arterial de ratos devido ao seu efeito hipotensor. Estudos em humanos, porém, ainda não mostram resultados conclusivos.

Quem amamenta pode tomar?

No período gestacional e na amamentação, sintomas como náuseas, constipação intestinal, flatulência, pirose, sobrepeso, distúrbios do sono, depressão, podem levar as mulheres a consumirem plantas medicinais a fim de minimizar tais desconfortos.

Contudo, a nutricionista adverte que o uso de plantas nesse período deve ser utilizado apenas sob orientação do profissional de saúde, pois quando não possuem segurança comprovada e, na dependência de fatores como, idade, sexo e condições fisiológicas, causam prejuízos à saúde materna e fetal.

Quais os efeitos colaterais?

As reações na mãe podem ser mais brandas, como alergias de pele, até distúrbios cardiovasculares, respiratórios, gastrointestinais, neurológicos e metabólicos.

Na gestante, quando atravessam a barreira placentária, podem causar diversos efeitos deletérios, como aborto, embriotoxidade, citotoxidade e teratogênese, sendo o processo abortivo o dano mais comum.

*Juliana Nogueira é graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio e Engenheira de Alimentos pela UFC. Também possui pós-graduação em Vigilância Sanitária de Alimentos (Uece) e pós-graduação em Nutrição Clínica Avançada: Metabologia, Terapêutica Nutricional e Dietoterapia (USCS/SP). Atualmente, é pós-graduanda em Atendimento Nutricional no Envelhecimento (UCAM/SP).