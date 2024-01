Adenomiose: o que é, sintomas e tratamentos

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada dez mulheres no mundo pode ter adenomiose no período reprodutivo.

A ginecologista Nadieja Nobre* reforça que, apesar de ser uma condição benigna e muitas vezes assintomática, é necessário que a paciente busque ajuda médica, já que existe uma associação com a infertilidade.

Os sintomas da doença incluem cólicas menstruais fortes e fluxo menstrual aumentado. Em alguns casos, a paciente pode evoluir com anemia, dificultando ou impedindo o processo de implantação do embrião. Confira detalhes sobre a condição.

O que é adenomiose?

É quando o tecido do endométrio, a camada de mucosa que reveste o útero por dentro, está localizado na camada muscular do útero. A doença, que ainda não tem causa específica conhecida, no entanto, pode surgir após danos ao revestimento do útero durante a gestação, parto ou procedimento cirúrgico.

Quais os sintomas da adenomiose?

Os sintomas podem incluir cólicas menstruais fortes, dor pélvica e fluxo menstrual aumentado, inclusive com a presença de coágulos, fazendo com que pacientes possam evoluir com anemia.

O diagnóstico da doença nem sempre é fácil, por isso os exames que devem ser feitos após a paciente relatar os sintomas ao médico são: ultrassom transvaginal e ressonância magnética pélvica. Como os sintomas não são específicos, estima-se que pacientes levem até oito anos para conseguir o diagnóstico correto.

Qual o tratamento?

A escolha do tratamento depende da idade e das características da paciente, e, principalmente, o desejo de engravidar ou não. Inicialmente, são realizados tratamentos clínicos para reduzir o fluxo e cólica menstrual, com o uso de pílulas ou dispositivos intra-uterinos hormonais, sendo um dos principais o uso do DIU Mirena.

Em caso de falha do tratamento clínico medicamentoso, pode ser indicada cirurgia de retirada do útero. Se houver desejo de gestar, podem ser realizados tratamentos específicos com esse objetivo.

A condição pode virar câncer?

Não, a adenomiose é uma doença benigna.

Afeta o intestino?

Não, pois a definição de adenomiose é quando o endométrio está apenas no útero. Se o endométrio for encontrado em outros locais, a doença se chamará endometriose

Qual a diferença entre adenomiose e endometriose?

É comum a associação entre adenomiose e endometriose. A diferença será a localização do endométrio: adenomiose no útero e endometriose fora dele. Apesar de serem condições diferentes, não é incomum que a mesma paciente tenha os dois diagnósticos concomitantes.

Quem tem a doença pode engravidar?

Essa é uma doença que pode trazer dificuldade de engravidar. No entanto, isso vai depender da idade da paciente, da gravidade da doença, entre outros fatores, podendo haver ou não gravidez espontânea.

*Nadieja Nobre é ginecologista e cirurgiã ginecológica especialista em Endoscopia Ginecológica, além de professora universitária da Unichristus.