Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral

Uma mulher foi vítima de um assalto enquanto pilotava motocicleta, no bairro Padre Ibiapina, em Sobral, na Região Norte do Ceará. O caso foi na última sexta-feira (16). A vítima foi abordada por duas pessoas de maneira violenta, chegando a ser derrubada do veículo durante a ação. Imagens de câmeras de segurança cedidas ao Sistema Verdes Mares mostram o momento em que um dos suspeitos surge na rua e dá uma "voadora" na vítima, que cai no asfalto e é rendida. O suspeito e um parceiro levaram o celular, a bolsa e o veículo da motociclista. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirma estar investigando o caso.