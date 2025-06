Vídeo: mulher quebra janela de carro e furta objetos de quase R$ 5 mil em bairro nobre de Fortaleza

Um carro estacionado em uma rua do bairro Meireles, na zona nobre de Fortaleza, foi alvo de um furto no fim da noite do último sábado (28). Câmeras de segurança próxima ao local flagraram uma mulher quebrando a janela do veículo e pegando objetos avaliados em quase R$ 5 mil.

Nas imagens, é possível observar o momento em que a suspeita aparece usando um guarda-chuva e se aproxima do automóvel, que está estacionado na rua República do Líbano.

Ela senta na calçada por alguns segundos, enquanto parece aguardar o fluxo na via cessar. Então, atira um objeto, que parece ser uma pedra, contra o carro, quebrando a janela traseira.

Em seguida, a mulher se levanta, observa se tem alguém próximo, se atira no interior do veículo através da abertura estilhaçada e pega uma bolsa que estava no banco traseiro. Logo depois, ela se afasta do local com o objeto. (Assista abaixo)

Testemunha ouvida pela reportagem relata que dentro da bolsa furtada havia um teclado de notebook, um estetoscópio — aparelho médico usado para ouvir sons internos do corpo —, documentos e a carteira da vítima. Os itens são avaliados em aproximadamente R$ 4,9 mil.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.