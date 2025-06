Foragido por dois homicídios no Ceará é preso em Minas Gerais após 9 dias escondido em mata

Um foragido da Justiça do Ceará, com dois mandados de prisão em aberto por homicídios, foi preso no Estado de Minas Gerais, na manhã deste domingo (29), após nove dias escondido na mata. Uma das vítimas do suspeito foi um menino de 9 anos.

A prisão foi decorrente de uma parceria entre a Polícia Civil do Ceará (PCCE), com auxílio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e polícias Militar e Civil de Minas Gerais.

Após nove dias se escondendo em matas da região de Minas Gerais, o homem, de 22 anos, que já possui antecedentes criminais pelos crimes de homicídios e furto, foi localizado e preso após trocas de informações com as Forças de Segurança do Ceará." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação

O homem - que não teve a identidade revelada - é suspeito de participar de homicídios no Município de Canindé, no Interior do Ceará. Uma das ações criminosas vitimou uma criança de 9 anos, em janeiro de 2025.

A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do suspeito, após pedido da Polícia Civil. O alvo é investigado também por integrar uma facção criminosa e praticar outros homicídios e tentativas de homicídio.

A prisão ocorreu na cidade de Orizania, no Interior de Minas Gerais, após nove dias de buscas policiais por uma região de mata. Ao ser abordado, o suspeito apresentou documentos falsos. Ele foi levado a uma delegacia da Polícia Civil na região, onde foi autuado em flagrante por uso de documento falso, além do cumprimento dos mandados de prisão.