Viatura derrapa durante perseguição e cai em canal no bairro Tancredo Neves

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) tombou e caiu em um canal no bairro Tancredo Neves na noite da última sexta-feira (6), em meio a uma ação de perseguição a um motoqueiro. Os policiais que estavam no veículo foram socorridos e encaminhados ao hospital para exames de praxe.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que divulgou informações sobre o caso, a perseguição era feita com objetivo de capturar um homem que teria cometido um homicídio no dia anterior.

A fuga teve inicío após ordem policial para que ele parasse a moto em que estava. Entretanto, o chamado não foi atendido.

Homem fugiu

Enquanto se evadia, informou a SSPDS em nota, o suspeito fez uma série de disparos contra a viatura, que acabou caindo no canal do bairro, em Fortaleza. Por fim, o homem conseguiu fugir por meio da ponte de madeira que atravessa o local.

Ainda conforme a pasta, diligências continuam sendo realizadas com o intuito de capturar o homem. Até o momento, as informações são de que os policias envolvidos no acidente passam bem.

