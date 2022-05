Delegado Rodrigo Carneiro toma posse como novo superintendente regional da Polícia Federal no Ceará

O delegado Rodrigo Carneiro Gomes, de 50 anos, tomou posse como novo superintendente regional da Polícia Federal no Ceará nesta sexta-feira (6). A cerimônia foi realizada com a presença da governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), que compartilhou o fato em suas redes sociais.

"Estive nesta manhã na solenidade de posse do novo superintendente regional da Polícia Federal no Ceará, delegado Rodrigo Carneiro Gomes. Desejo boa sorte e ótimo trabalho ao delegado Rodrigo", escreveu na publicação.

Além disso, ainda agradeceu o convite. "Coloco o Governo do Estado à disposição para o que for necessário", finalizou.

Rodrigo é delegado de Polícia Federal, assim como professor da Academia Nacional de Polícia (ANP-PF), da Escola

de Inteligência (Esint) e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O novo superintendente substitui o delegado Caio Rodrigo Pellim.

Currículo de Rodrigo

O delegado é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais e conta com um mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Tem MBA em Segurança Pública e Defesa Social (Upis); pós-graduação em Processo Civil (UDF) e especialização em Defesa (Escola Superior de Guerra ESG).

Conforme currículo disponível no Portal do Governo, Rodrigo foi assessor de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do DF e assessor técnico no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR).

Além disso, conta com experiência de assistente da Diretoria de Inteligência da PF e chefe da Divisão de Contrainteligência Policial.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR