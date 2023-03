Três suspeitos são mortos em ação da PM em Morada Nova; armas e munições são apreendidas

Três suspeitos foram mortos em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Município de Morada Nova (a cerca de 165 km de distância de Fortaleza), nesta quarta-feira (15). Três armas de fogo e mais de 100 munições foram apreendidas. A cidade tem histórico de mortes em ocorrências que envolvem a Polícia, nos últimos anos.

De acordo com nota da PMCE, "a ofensiva ocorreu durante diligências na localidade Carará, na zona rural da cidade. Informes indicavam que um grupo de indivíduos suspeitos de envolvimento em homicídio na região, estaria acampado com armas e munições".

Polícia Militar do Ceará Em nota Durante as incursões na mata, os militares avistaram o acampamento e três indivíduos armados e com coletes balísticos, os quais abriram fogo contra a composição. Houve confronto. Na ocasião, três suspeitos foram alvejados, socorridos a uma unidade hospitalar, mas não resistiram e foram a óbito."

Os policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar) apreenderam, na ação policial, uma pistola calibre Ponto 40, dois revólveres calibre 38, 111 munições de calibres diversos, duas trouxinhas de maconha, duas trouxinhas de cocaína, além dos coletes balísticos, balança de precisão e celulares.

Histórico de mortes em ações policiais no Município

Ações policiais, com suspeitos mortos, se multiplicam no Município de Morada Nova, nos últimos anos. Pelo menos três ocorrências desse tipo deixaram 9 mortos, entre 2019 e 2022.

No ano passado, três suspeitos foram mortos na zona rural do Município, no dia 22 de julho. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) agiram em legítima defesa, contra homens que estavam armados e atiraram contra a composição policial.

A história se repetiu no dia 11 de abril de 2020: três suspeitos mortos, em uma ação do Comando Tático Rural (Cotar), da PMCE. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos, segundo a Corporação. Armas de fogo e drogas foram apreendidas com o trio.

No dia 26 de abril de 2019, outra ocorrência similar: três suspeitos mortos, também em ação de policiais do Cotar. Um deles teria tirado a própria vida, ao ser cercado pelos agentes de segurança, conforme a Polícia Militar. Uma arma de fogo, uma motocicleta roubada e vários aparelhos celulares foram apreendidos.

Além das mortes por intervenção policial, também foi em Morada Nova que dois primos foram assassinados em uma suposta ação de policiais militares, na noite de 2 de outubro do ano passado. Dois soldados PM e um aluno-soldado da Polícia Militar, que estavam de folga, foram presos por praticarem o crime por encomenda. A motivação seria política, e as vítimas foram mortas enquanto comemoravam a vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) para o Governo do Ceará.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil