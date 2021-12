Suspeito de integrar facção é preso em Ubajara; companheira foi morta a tiros horas antes

Um homem de 20 anos, apontado pelas polícias Civil e Militar como integrante de uma facção criminosa, foi preso nessa segunda-feira (27), em Ubajara, no interior do Ceará, suspeito de participar de duplo homicídio que teve como uma das vítimas uma mulher gestante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, informações preliminares dão conta de que a companheira de Antônio Lucas de Sousa Vieira, uma mulher de 18 anos, foi morta horas antes da captura dele. O caso se assemelha ao ocorrido na manhã do mesmo dia. Contudo, a polícia não confirmou se tratar do mesmo caso.

O crime foi motivado pela disputa territorial e pelo envolvimento do jovem nos homicídios da região.

O alvo, que já respondeu, quando adolescente, por diversos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto, foi preso na mesma área onde cometeu o duplo homicídio, segundo a pasta.

Também conforme os agentes, a ação criminosa aconteceu em 20 de novembro deste ano, no Sítio Potós, zona rural de Ubajara.

Assassinatos

Na ocasião, foram assassinados um homem de 22 anos, com antecedentes criminais pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e crime contra a administração pública, e uma mulher de 24 anos.

Ainda de acordo com a apuração dos policiais, o casal estava em uma casa quando foi atingido por disparos de arma de fogo. O homem e a mulher, que estava grávida, morreram no local.

Investigações

Conforme a investigações dos policiais, Antônio Lucas é suspeito de integrar grupo criminoso e de ter cometido outros delitos na região.

Ele foi conduzido para Delegacia Regional de Tianguá, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelos crimes homicídio e por integrar grupo criminoso. A Polícia Civil segue em diligências, a fim de identificar outros crimes praticado pelo jovem.