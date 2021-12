Jovem de 18 anos é morta a tiros em casa, em Ubajara; companheiro é suspeito de integrar facção

A companheira de suposto integrante de uma organização criminosa, Tamylles Oliveira da Silva, de 18 anos, foi morta a tiros após ter a casa invadida por homens armados, na manhã desta segunda-feira (27), no Sítio Carpina, zona rural de Ubajara, no Interior do Ceará.



Denúncias

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o companheiro dela conseguiu fugir, mas foi preso em seguida devido a mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e organização criminosa.Conforme apuração policial, os suspeitos estavam à procura do casal. Segundo a Polícia, o homem tinha envolvimento com facção rival dos suspeitos de matar a jovem.As caso segue em investigação.



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3671-9328, o número da Delegacia Regional de Tianguá.



As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.



