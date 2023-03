Suspeito de aliciar menores para gravar vídeos sexuais é preso com pornografia infantojuvenil no CE

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (1º), por armazenar vários vídeos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizou a captura do suspeito e a apreensão do material no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

Conforme apuração da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), foram registrados Boletins de Ocorrência (BO) contra o homem há cerca de cinco meses, com denúncias de que ele teria aliciado adolescentes para gravar vídeos com conteúdos sexuais e enviá-los.

As vítimas eram captadas por meio de conversas em um aplicativo de relacionamento. Com a identificação do alvo, os policiais civis solicitaram um mandado de busca e apreensão para dar continuidade às investigações.

De acordo com a polícia, as imagens de pornografia infantojuvenil armazenadas pelo suspeito foram baixadas e não produzidas por ele.

Portanto, as diligências seguem com o objetivo de encontrar o conteúdo produzido por ele. Caso confirmado, ele pode ser indiciado também por estupro de vulnerável virtual.

O artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz ser crime adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena prevista é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (85) 3101-2044 da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa)

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos.