Polícia prende suspeito de agredir mulher que pulou de janela para fugir em Beberibe

Um homem de 28 anos, suspeito de agredir a ex-namorada no município de Beberibe (CE), foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (28).

Para fugir do agressor, a vítima fingiu um desmaio e pulou da janela do segundo andar de casa. O fato aconteceu no dia 20 de fevereiro, na segunda-feira de carnaval, e foi denunciado pela mulher na Delegacia Municipal de Beberibe.

A vítima havia terminado o relacionamento em janeiro deste ano, porém o homem não aceitava o fim do namoro.

Investigações

Conforme a Polícia Civil, com o andamento das investigações, foi representada pela prisão preventiva do suspeito e o mandado foi expedido na última segunda-feira (27). No dia seguinte, o homem capturado no Centro do município.

Após a captura do suspeito, o homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.

Segundo relato da vítima, que terá a identidade preservada, após voltar de uma festa de carnaval, ela ouviu alguém batendo à porta da casa onde mora.

Ao abrir a porta, o homem invadiu o imóvel e a espancou. Ela relata ainda que o agressor chegou a jogar uma cadeira contra ela, quando ela fingiu ter desmaiado.