Polícia Civil prende dupla e recupera R$ 2,5 milhões em material furtado de empresa de energia no CE

Dois homens foram presos e um material furtado de uma empresa de energia, avaliado em R$ 2,5 milhões, recuperado, em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Polícia Civil do Ceará Em nota Ainda durante a operação, denominada 'Alta Tensão I', foram apreendidas quatro armas de fogo, rádios comunicadores, material utilizado para subtração de equipamentos de energia, duas Hilux e um quadriciclo. A ofensiva policial ocorreu em Fortaleza e Caucaia."

A Operação é resultado de uma investigação desenvolvida pela DRF hå cinco meses, após furtos de transformadores e de fios de

cobre na Região Norte do Estado, principalmente no Município de Sobral.

Os investigadores identificaram o local onde o material furtado era mantido, um galpão em Fortaleza, no bairo Barroso, e solicitaram à Justiça Estadual mandados de busca e apreensão, no depósito e nas residências dos suspeitos.

"Com as decisões judiciais em mãos, os policiais da DRF realizaram campana e flagraram o exato momento em que um dos homens chegou em um veiculo no depósito", narra a PC-CE.

Legenda: Suspeitos estavam na posse de quatro armas de fogo e munições Foto: Divulgação/ PC-CE

Material furtado e armas de fogo foram apreendidos

Uma equipe policial apreendeu um transformador de energia furtado, no carro abordado. Enquanto outra equipe se dirigiu para a residência de outro alvo, onde um mandado de busca e apreensão seria cumprido

Os policiais civis localizaram diversos produtos oriundos dos furtos da empresa de energia, como bobinas com fios de cobre, transformadores de energia e outros equipamentos, ainda encaixotados e com identificação da empresa. Também foram apreendidas 4 armas - sendo três pistolas e um revólver-, munições e 6 rådios comunicadores.

Fernando Kaio de Matos Brito, de 32 anos - com antecedentes criminais por receptação - e Francisco José Rodrigues de Sousa, 54 - com passagens por porte ilegal de arma de fogo - foram presos em flagrante. Conforme as investigações policiais, Francisco José é apontado como um dos principais receptadores dos transformadores.

Os suspeitos foram conduzidos à DRF, onde foram autuados por furto qualificado, receptação associação criminosa e posse irregular de arma de fogo. As investigações permanecem com foco em identificar os demais participantes do esquema criminoso.

