Superintendente da Polícia Federal no Ceará é nomeado para assumir Regional da PF em São Paulo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) decidiu trocar gestores das Superintendências Regionais da Polícia Federal (PF). No Ceará, sai Dennis Cali e assume o cargo, temporariamente, Murilo Gimenes, representante da Delegacia Regional Executiva. A PF-CE afirma ainda não saber quem será oficialmente nomeado como superintendente no Estado.

Dennis Cali agora assume o comando da PF no Estado de São Paulo. Nessa terça-feira (16), foi publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) oficializando o nome de Dennis para exercer a função na Superintendência Regional considerada como a maior do País. Ele chefiava o órgão no Ceará desde 2019.

Em sua carreira, Cali já havia atuado omo procurador federal e, na Polícia Federal, ocupou funções como chefe da Divisão Antiterrorismo e coordenador-geral de Inteligência. Há informações extraoficiais que, nas próximas semanas, outros comandos nas regionais devem também passar por mudanças.

Novos gestores

Nesta semana, foi anunciado por parte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) trocas também nas gestões da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O comando da PCCE agora é do delegado-geral Sérgio Pereira dos Santos. Já à frente da Pefoce fica o perito legista Júlio Cesar Nogueira Torres.