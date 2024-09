Sete homens são presos suspeitos de estuprar crianças e adolescentes em Boa Viagem, no Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil deflagraram uma operação nessa segunda-feira (23) para prender sete homens suspeitos de estuprar crianças e adolescentes em Boa Viagem, no Interior do Ceará. Na ocorrência, também foram colocadas tornozeleiras eletrônicas em duas mulheres, mães de duas das vítimas, por suspeita de terem sido coniventes com os crimes.

A operação foi executada após o promotor de Justiça Alan Moitinho, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem, oferecer denúncia contra os nove acusados, que agiam separadamente e cometiam crimes, na maioria dos casos, contra integrantes da própria família.

Os homens devem responder pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de cena de sexo explícito envolvendo adolescente. Já as mulheres podem ser condenadas por estupro de vulnerável por omissão imprópria, uma vez que, de acordo com as investigações, elas sabiam dos abusos, mas não os denunciaram ou tentaram evitá-los.

'Abusadores são, em maioria, conhecidos das vítimas', diz promotor

O promotor de Justiça Alan Moitinho lembra que, no Brasil, abusadores são, em sua maioria, conhecidos das vítimas, como pais, mães, padrastos, madrastas ou tios. Daí, ele diz, "a importância da aproximação da rede de proteção da infância e da divulgação dos canais para denúncias", comentou.

O promotor chama atenção ainda para a subnotificação dos casos, devido às "dificuldades para comprovar os abusos" ou o medo e a vergonha das vítimas em denunciarem os crimes. Além disso, ele também ressaltou como um problema grave a conivência com as práticas ilícitas de pessoas próximas às vítimas.