Quatro pessoas da mesma família e um motorista morrem em colisão frontal em Itarema

Uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete deixou cinco pessoas mortas, sendo quatro delas da mesma família, na rodovia CE-434, na localidade de Pedra Arrancada, zona rural da cidade de Itarema, Norte do Ceará. O acidente aconteceu na noite deste sábado (12), por volta das 18 horas.

Duas crianças que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas. O condutor da caminhonete sobreviveu, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. A Prefeitura de Itarema decretou três dias de luto na cidade devido às mortes.

A Perícia Forense de Sobral, para onde os corpos das vítimas foram levados, confirmou as informações. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) estiveram no local. E de conforme os policiais, o condutor do caminhão não foi localizado.

A Secretaria ainda garantiu que a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias sobre o fato.

Família

As vítimas são o casal de idosos Maria Ferreira dos Santos e Nicolau Fernandes, a filha deles Maria Cleide dos Santos, 40 anos, e o neto do casal Manoel Carlos, 20 anos, além do motorista, José Romário dos Santos, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. José Romário foi chamado pela família para levá-los.

As crianças que sobreviveram são um menino de 5 anos, que é filho de Maria Cleide e uma garota de 9 anos, ambos netos dos idosos. Eles estão internados no Hospital Regional Norte, em Sobral.

Conforme Jamile dos Santos Rodrigues, 20 anos, que perdeu a mãe, os avós e o primo no acidente, o carro em que a família estava foi alugado para ir da localidade de Corrego da Volta com destino a um culto evangélico na localidade de Aroeira, onde também ocorreria o aniversário de uma das netas dos idosos.

Segundo Jamile, o acidente aconteceu quando o motorista do carro tentou desviar de uma máquina de cortar palha que estava em pane, em um trecho da rodovia com pouca iluminação. "O motorista do carro e a Hilux desviaram ao mesmo tempo e se chocaram de frente", afirma.