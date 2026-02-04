Idoso é preso em flagrante após ameaçar filha com faca em Quixadá

Um idoso de 83 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (3), em Quixadá, no interior do Ceará, após ameaçar a própria filha com uma faca.

O caso foi denunciado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que deslocou agentes imediatamente até a casa da família e flagrou o pai intimidando a filha, de 42 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele resistiu à captura e precisou ser contido antes de ser encaminhado à sede da unidade especializada.

Ameaça no contexto de violência doméstica

Na delegacia, o suspeito — que não teve sua identidade revelada — recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. O objeto perfurocortante utilizado na ação criminosa foi apreendido.

O Código Penal prevê um aumento de pena para o crime de ameaça quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes da Lei nº 14.994/24, a punição era de um a seis meses de prisão. No entanto, agora, pode chegar a um ano de prisão ou multa em valor dobrado.