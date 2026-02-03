Diocese apura supostas falas transfóbicas de padre durante missa em Quixadá; veja vídeo

Fiéis relataram que o padre Francisco Wilson Ferreira da Silva Nascimento, da Diocese de Quixadá, teria proferido falas transfóbicas nesse domingo (1º), durante uma missa realizada no município do Sertão Central. As autoridades estão cientes e a diocese local apura o caso. O episódio foi gravado em vídeo.

Segundo uma testemunha, o caso aconteceu na Capela São Paulo Apóstolo, no bairro Carrascal, durante a homilia.

Em imagens registradas do momento, é possível observar o sacerdote argumentando que a distinção entre homem e mulher seria divina e que ideias contrárias são "anticristo".

"Agora, homem e mulher é pela ideia que você cria de você mesmo. Não interessa o seu corpo. [...] Jesus não manda isso. O que Jesus diz: 'homem é homem e mulher é mulher", afirma.

Na ocasião, ele ainda condenou a "ideologia de gênero", segundo ele, "ensinada em escolas a crianças" e criticou clérigos que apoiam os direitos LGBTQIAPN+.

Ao Diário do Nordeste, o sacerdote respondeu que “sobre este assunto, somente o setor jurídico da Diocese pode falar.”

Já o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou que, até o momento, não houve nenhum registro sobre o caso na comarca de Quixadá.

Caso seria crime de transfobia?

Ao Diário do Nordeste, o advogado Roberto Lima, especializado em direito antidiscriminatório, explica que o discurso do religioso pode ser enquadrado no crime de transfobia.

"Esse discurso do padre é caracterizado como transfóbico e deve ser criminalizado e denunciado como tal. Inclusive, transfobia é um crime inafiançável e imprescritível."

"Acontecendo dentro das igrejas pode ser punido, porque é crime, então é válido em todo o território nacional. Não somente nas igrejas, mas também em religiões de matriz africana e qualquer outra." Roberto Lima Advogado

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que está ciente do possível crime e ressaltou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O.) para dar condução a uma possível investigação.

Ao Diário do Nordeste, a Diocese de Quixadá disse conduzir uma apuração sobre informações do caso.