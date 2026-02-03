Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PM é suspeito de abandonar posto, furtar bicicleta e tentar matar casal que não emprestou moto a ele

O caso foi registrado no Interior do Ceará.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
policial militar fardado de costas ao lado de viatura.
Legenda: A Polícia informou em nota que "não compactua com desvios de conduta, acompanha o caso de forma rigorosa e reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilização de quaisquer atos praticados em desacordo com a lei".
Foto: Divulgação/PMCE.

Um policial militar foi preso em flagrante na cidade de Parambu, interior do Ceará, na madrugada dessa segunda-feira (2). O soldado Juciclebson Ítalo Souza do Nascimento, 35, é suspeito de roubar uma bicicleta e ter atentado contra a vida de um casal. Ele nega os crimes. 

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com detalhes de como o caso aconteceu. Uma das vítimas teria dito à Polícia que acredita que foi alvejada a tiros porque se negou a emprestar uma motocicleta ao soldado.

Conforme a PMCE, "uma equipe do 13º BPM atuou em uma ocorrência envolvendo um policial militar, que, supostamente, teria surtado, abandonado o posto e praticado uma tentativa de homicídio".

"Conforme informações preliminares, o soldado teria se ausentado do seu local de serviço, à paisana. Durante as diligências, a equipe do 13º BPM foi informada de que duas pessoas haviam sido baleadas. O agente foi localizado e teve sua arma apreendida, sendo conduzido à Delegacia da Polícia Civil da cidade, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Em seguida, conduzido ao Batalhão da PM, sendo autuado por abandono de posto".
PMCE

A Polícia informou em nota que "não compactua com desvios de conduta, acompanha o caso de forma rigorosa e reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilização de quaisquer atos praticados em desacordo com a lei".

CASAL ESTAVA EM CASA

Testemunhas disseram ter visto o soldado no dia anterior ao caso retirando câmeras de segurança de duas casas próximas à residência das vítimas. 

Elas detalharam também o momento em que Italo Souza arrombou a porta e invadiu a casa onde estavam as vítimas, tendo em seguida efetuado diversos disparos.

Veja também

teaser image
Segurança

Ciclista morre após colisão com carro conduzido por suplente de deputado estadual

teaser image
É Hit

Esposa de Henrique é presa na Flórida por fuga de abordagem e CNH vencida

A mulher foi alvejada com quatro tiros, no abdômen, joelho esquerdo, joelho direito e coxa. Já o homem foi baleado duas vezes, na coxa e antebraço direito. Ela foi levada para o Hospital de Tauá e ele está internado em um hospital de Parambu, aguardando ser transferido para Tauá. 

Na casa, foram encontradas várias marcas de tiros em paredes e móveis, além de sangue e quatro projéteis de pistola calibre .40 espalhados.

O soldado foi localizado quando uma terceira vítima, que dizia que sua bicicleta foi furtada pelo agente, viu Ítalo e gritou: "é ele".

Policiais militares foram até o local de trabalho do agente com objetivo de recolher a pistola dele. Ítalo "disse que não sabia de nada, que não houve nada" e na sequência entregou a arma de fogo.

PRISÃO PREVENTIVA

Já na Delegacia, o soldado negou todos os crimes, mas "se contradisse em diversos momentos", conforme documentos obtidos pela reportagem.

A Polícia Civil pediu que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva afirmando estar evidenciado "o risco à ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que o estado de liberdade atual do autuado pode representar, sendo necessário o encarceramento a fim de se evitar a prática reiterada de crimes".

"Cabe prisão preventiva quando a tentativa de homicídio revelar elevada periculosidade, demonstrada pelos múltiplos disparos de arma de fogo, motivo fútil (recusa da vítima em emprestar a motocicleta), regiões vitais atingidas (abdômen), violência extrema e desproporcional (atingiu também a companheira do desafeto) e pelo número dos disparos efetuados contra as vítimas e na casa destas, o autuado pretendia efetivamente matar as vítimas", diz trecho do relatório obtido pela reportagem.

O soldado deve passar ainda nesta terça-feira por audiência de custódia. Até a publicação desta matéria, não havia informação sobre a decisão da Justiça em relação à prisão do PM.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
policial militar fardado de costas ao lado de viatura.
Segurança

PM é suspeito de abandonar posto, furtar bicicleta e tentar matar casal que não emprestou moto a ele

O caso foi registrado no Interior do Ceará.

Redação
Há 16 minutos
Viaturas da PMCE.
Segurança

Elmano entrega 26 novas viaturas blindadas à Polícia Militar

Ao todo, serão 136 novos veículos entregues às forças de Segurança do Estado.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Diocese apura supostas falas transfóbicas de padre durante missa em Quixadá; veja vídeo
Segurança

Diocese apura supostas falas transfóbicas de padre durante missa em Quixadá; veja vídeo

Religioso argumenta que identidade de gênero seria "anticristo". Fiéis divulgaram vídeo de padre durante missa em Quixadá.

Carol Melo
03 de Fevereiro de 2026
fachada dhpp delegacia viatura pericia forense pefoce.
Segurança

Comerciante vai a júri nesta terça (2) por morte de jovem de 19 anos em Fortaleza

O julgamento já foi remarcado pelo menos seis vezes.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
poste pichado sigla comando vermelho, homem empurrando carrinho rua de fortaleza.
Segurança

Racha no CV: Polícia prende 'Shoyu', acusado de envolvimento em guerra interna de facção no Ceará

Duas pessoas foram assassinadas em menos de duas semanas.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Foto do acidente na Avenida Washington Soares
Segurança

Ciclista morre após colisão com carro conduzido por suplente de deputado estadual

Vitima teria sido arrastada por 2 km, segundo relato do irmão dela, em Boletim de Ocorrência (B.O).

Bergson Araujo Costa
02 de Fevereiro de 2026
Rua costeira com palmeiras altas, casas de telhado vermelho e um céu azul parcialmente nublado. A casa é a sede do Quartel dos Bombeiros em Icaraí, no Ceará.
Segurança

Bebê de 1 ano morre afogado em piscina na praia do Icaraí, no Ceará

Criança foi levada ao quartel dos bombeiros pela irmã adolescente e por um adulto, mas já chegou ao local sem sinais vitais.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Veículo de polícia militar estacionado na rua com árvores ao fundo e linhas de energia no céu, destacando a palavra 'POLICIA' na viatura.
Segurança

Mulher é presa suspeita de agredir o filho com panela de pressão, no Interior do Ceará

A ocorrência foi em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro do Norte.

Paulo Roberto Maciel*
02 de Fevereiro de 2026
Pedro Lobo.
Segurança

Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

Parlamentar foi conduzido para a delegacia da PF no aeroporto da cidade.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Governador Elmano de Freitas.
Segurança

Ceará deve abrir 5 mil novas vagas no sistema prisional, anuncia Elmano

Governador pediu rigor na revisão de apenados do Ceará.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE
Segurança

Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE no Ceará

Durante o cadastro, os novos membros enviavam fotos, 'vulgos', 'padrinhos' no crime e funções que desejavam exercer.

Geovana Almeida*
02 de Fevereiro de 2026
Cão farejador da Polícia Civil do Ceará está sentado à frente de uma mesa com dezenas de tabletes de drogas apreendidas, com painel ao fundo exibindo os logotipos da Polícia Civil, do Governo do Ceará e do Denarc.
Segurança

Polícia Civil prende homem e apreende 45 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante

O material ilícito estava escondido em um carro que vinha de Manaus para Fortaleza.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Foto mostra carro roubado usado por suspeitos mortos em confronto com a Polícia em Itapipoca.
Segurança

Três suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Itapipoca, no interior do Ceará

PMCE apreendeu armas de fogo, colete, munições e carro clonado na ocorrência.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
As imagens mostram uma viatura e uma base da Polícia Civil, durante uma prisão em Jericoacoara.
Segurança

Saiba quem é 'Coiote', preso em Jericoacoara e apontado como comparsa de chefe do CV no Pirambu

Irmão e primo do suspeito também são apontados como integrantes da facção carioca.

Messias Borges
01 de Fevereiro de 2026
pcce homens fardados policia civil ceara de costas.
Segurança

'Golpe do terreno próprio': corretora de imóveis é presa em Aracati

Pelo menos seis pessoas foram vítimas.

Redação
31 de Janeiro de 2026
carro viatura da pmce na rua.
Segurança

Homem é morto em suposto confronto com a Polícia em Jijoca de Jericoacoara

Uma arma, munições e maconha foram apreendidas.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Montagem com acusado de morte de Kauã em foto do dia do crime vestindo blusa azul. A seguinte imagem mostra o momento do acidente, mostrando carro e moto.
Segurança

Mãe de Kauã Guedes chora ao citar acusado da morte em depoimento: 'Acabou com a minha vida'

Maria Verônica Irineu de Oliveira foi ouvida em audiência na sexta-feira (30).

Mylena Gadelha
31 de Janeiro de 2026
Imagem de uma jovem mulher com cabelo castanho escuro, rosto sorridente e olhar para a câmera, em uma situação relacionada a um procedimento policial ou oficial.
Segurança

'Anja da Noite', suspeita de integrar facção na Grande Fortaleza, vai para prisão domiciliar

A mulher de apenas 20 anos e mãe de dois filhos é suspeita de atuar no tráfico de drogas em Horizonte (CE).

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Acidente.
Segurança

Caso do atropelamento e morte da médica Lúcia Belém em Fortaleza aguarda julgamento

O crime ocorreu em 2021, na esquina da avenida Dom Luís com a rua Coronel Jucá, no bairro Meireles.

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Foto do MPCE.
Segurança

MPCE cria força-tarefa para mutirão que avalia soltura de quase 2 mil presos

A medida do MPCE atende pedido da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça.

Bergson Araujo Costa
30 de Janeiro de 2026