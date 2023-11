Professor suspeito de produzir pornografia infantil é preso em Fortaleza

Nesta segunda-feira (6), a Polícia Civil do Ceará cumpriu um mandado de prisão preventiva de um homem, de 37 anos, suspeito de baixar, armazenar e produzir conteúdo de pornografia infantojuvenil. Ele foi preso no bairro Messejana, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais civis lotados no Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos Contra a Criança e o Adolescente (Nuicca) da Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) realizaram investigações em ambientes cibernéticos.

Durante a diligência, os agentes de segurança identificaram que o suspeito é professor de uma escola da rede particular. Segundo a Polícia, o homem produzia material de conteúdo sexual infantojuvenil e teria colhido imagens de “nudes” de alunos de uma escola.

Na operação, um aparelho celular e três notebooks foram apreendidos. O suspeito foi conduzido para a Dceca e está à disposição da Justiça.

A população pode contribuir com as investigações, compartilhando informações e denúncias pelo número 181 ou via WhatsApp pelo número (85) 3101-0181. As denúncias podem ser feitas ainda para o telefone (85) 3101-7589, da Dceca. O sigilo e o anonimato são garantidos.