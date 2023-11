Dois homens são mortos a tiros em campo de futebol na zona rural de Forquilha

Dois homens foram mortos em um campo de futebol, na noite desse domingo (5), na zona rural de Forquilha, no Interior do Ceará. As vítimas tinham 22 e 43 anos, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Uma terceira pessoa foi atingida e encaminhada para uma unidade hospitalar em Sobral.

Conforme informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e dispararam contra os jogadores de dois times amadores da cidade. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime.

"Uma das vítimas tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A Delegacia Municipal de Forquilha está a cargo das investigações", informou a SSPDS.

Para colaborar com as investigações, a SSPDS disponibiliza o telefone 181, que é o Disque-Denúncia, ou o WhatsApp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda para o (88) 99406-5464, da Delegacia Municipal de Forquilha. O sigilo e o anonimato são garantidos.