Com apoio de cão farejador, Policiais civis apreendem quase 10 kg de maconha em Juazeiro do Norte

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com ajuda de um cão farejador, apreenderam, neste domingo (5), 20 tabletes de maconha do tipo skunk em um imóvel localizado no bairro Campo Alegre, na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri.

A droga estava enterrada em baldes dentro da residência. Ao todo, foram apreendidos 9,7 quilos de material ilícito.

Ocorrência

A denúncia sobre o crime foi recebida pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Conforme as investigações, o imóvel onde a droga foi encontrada também era usado como local para comercializar entorpecentes.

Os tabletes de maconha foram encaminhados à unidade policial, onde foi instaurado um inquérito por tráfico de drogas que irá subsidiar a investigação.

Os agentes da Polícia Civil seguem nas ruas em busca de identificar o proprietário.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para os números (88) 3102-1116/(88) 3102-1105, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.