PRF localiza veículo usado em tentativa de assalto contra o vice-prefeito de Juazeiro do Norte

Um veículo usado na tentativa de assalto contra o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, foi recuperado nessa segunda-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os agentes também localizaram um segundo carro roubado na BR-122 que estava em posse dos suspeitos.

Conforme a PRF, equipes faziam patrulhamento na BR-116, quando foram informadas do roubo de um veículo L-200 na BR-122 por quatro homens em um Siena Cinza.

Durante as buscas, os agentes conseguiram interceptar os suspeitos em uma estrada próxima a uma indústria de castanha. Houve troca de tiros. No entanto, o grupo abandonou os veículos e conseguiu fugir.

A PRF encontrou uma cápsula deflagrada no Siena Cinza que pode ter sido usada para alvejar o carro do vice-prefeito.

Assalto

Giovanni Sampaio foi vítima de uma tentativa de assalto e teve o carro particular baleado na BR-116, em Chorozinho, por volta das 16h30 do último sábado (12).

"Saíram dois homens do carro, armados, de máscara, boné e blusa de manga comprida, e vieram em minha direção. Eu dei uma ré por 300 metros. Um deles atirou e ainda acertou o capô do meu carro. Depois da ré, dei meio 'cavalo de pau' e voltei na estrada com sentido a Russas", relatou o gestor.

Ao saber da ocorrência, policiais da PRF que estavam em ronda ostensiva em outro trecho, se deslocaram imediatamente até o local para procurar os suspeitos, mas, até então, eles não tinham sido localizados.