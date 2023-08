Polícia prende suspeito de perseguir e extorquir dinheiro da própria cunhada em Fortaleza

A Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um homem de 32 anos suspeito de perseguir, ameaçar e extorquir a própria cunhada, uma mulher de 23 anos, e o namorado da mulher — um homem de 75 anos. A ação policial ocorreu na sexta-feira (18), no bairro Parangaba.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após um trabalho de inteligência, o suspeito foi identificado como sendo o cunhado de uma das vítima.

A Polícia Civil do Ceará não divulgou o nome do suspeito para preservar as vítimas